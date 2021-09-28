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Местные выборы в Грузии 2021
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Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
Бывший премьер Грузии, который ушел в оппозицию, представил программу развития Тбилиси, в случае победы на выборах 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T15:59+0400
2021-09-28T15:59+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы
аналитика
георгий гахария
местные выборы
новости из россии
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Более безопасная, комфортная, экономически развития среда и лучшие условия жизни для каждого жителя столицы – такое обещание дает в случае победы на выборах партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария – "Для Грузии".Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала&gt;&gt;Один из рейтинговых политиков Грузии, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах, которые пройдут в стране 2 октября.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси &gt;&gt;&gt;Программное видение партии Гахария под названием "Наш Тбилиси" состоит из шести основных направлений.Что обещает партия экс-премьера в случае победы на выборах? Sputnik Грузия предлагает более познакомиться с программным видением партии "Для Грузии".Экономическое развитиеТранспорт и инфраструктураОбновление инфраструктурыУрбанистическое развитие Экология и озеленениеСоциальное обеспечениеТбилиси без коррупции и непотизма!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, аналитика, георгий гахария, местные выборы, новости из россии

Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?

15:59 28.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
Предвыборная реклама - баннер партии За Грузию Георгия Гахария с его портретом - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Бывший премьер Грузии, который ушел в оппозицию, представил программу развития Тбилиси, в случае победы на выборах
Более безопасная, комфортная, экономически развития среда и лучшие условия жизни для каждого жителя столицы – такое обещание дает в случае победы на выборах партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария – "Для Грузии".
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>
Один из рейтинговых политиков Грузии, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах, которые пройдут в стране 2 октября.
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>
Программное видение партии Гахария под названием "Наш Тбилиси" состоит из шести основных направлений.
Что обещает партия экс-премьера в случае победы на выборах? Sputnik Грузия предлагает более познакомиться с программным видением партии "Для Грузии".

Экономическое развитие

Эффективное и добросовестное управление
Создание равных условий для каждого бизнеса и гражданина
Поощрение экономической инициативы
Привлечение местных и иностранных инвестиций – инвестиционные предложения бизнесу
Пересмотр приостановленных годами проектов, которые имеют экономический потенциал

Транспорт и инфраструктура

Дальнейшее развитие тбилисского метро в направлении Диди Дигоми, Лило и аэропорта, а также связь Тбилиси и Рустави линией метро
Финансирование проекта развития метро путем выпуска муниципальных ценных бумаг
Масштабное обновление существующих метростанций; добавление новых вагонов
Продолжение замены автобусного парка новым транспортом современного стандарта
Увеличение количества муниципальных автобусов, рост доступности транспорта
Бесплатный проезд в автобусах до приведения в порядок существующего в Тбилиси положения в плане общественного транспорта

Обновление инфраструктуры

Реабилитация существующей инфраструктуры, создание новой инфраструктуры, осуществление запланированных на протяжении многих лет инфраструктурных проектов
Реабилитация музеев и других социально-культурных объектов
Строгий контроль над качеством выполненных работ

Урбанистическое развитие

Выдача разрешений на строительство с учетом правильного развития, чтобы избежать дальнейшего изуродования облика города, а также с соблюдением стандартов городского планирования
Осуществление таких масштабных проектов, которые будут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь жителей конкретного района
Завершение проекта объездной железной дороги Тбилиси – правильное урбанистическое развитие освободившихся территорий, привлечение инвесторов
Масштабная реабилитация-обновление Авлабари, Сололаки и других исторических районов с участием частного сектора.
Обеспечение быстро растущих районов соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой – публичные школы, детские сады, общественный транспорт и т.д.

Экология и озеленение

Уход за рекреационными пространствами
Создание новых рекреационных пространств, в том числе развитие центральных многофункциональных зон города
Реабилитация общественных пространств вдоль реки Кура

Социальное обеспечение

Создание целевых схем социальной помощи
Увеличение масштаба финансирования программ здравоохранения и расходов на медикаменты по приоритетным категориям
Увеличение ресурса и обновление инфраструктуры муниципального приюта Тбилиси
Продолжение функционирования бесплатных столовых и улучшение качества сервиса
Внедрение сервисов, адаптированных к потребностям лиц с ОВЗ
Полная реабилитация-обновление до 170 разрушающихся жилых домов, создание для проживающих там людей безопасных для жизни условий
"Не единого ребенка без сада" - увеличение количества детских садов в течение последующих четырех лет

Тбилиси без коррупции и непотизма!

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