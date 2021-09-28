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Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?

Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?

Бывший премьер Грузии, который ушел в оппозицию, представил программу развития Тбилиси, в случае победы на выборах 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:59+0400

2021-09-28T15:59+0400

2021-09-28T15:59+0400

местные выборы в грузии 2021

выборы

аналитика

георгий гахария

местные выборы

новости из россии

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Более безопасная, комфортная, экономически развития среда и лучшие условия жизни для каждого жителя столицы – такое обещание дает в случае победы на выборах партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария – "Для Грузии".Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>Один из рейтинговых политиков Грузии, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах, которые пройдут в стране 2 октября.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>Программное видение партии Гахария под названием "Наш Тбилиси" состоит из шести основных направлений.Что обещает партия экс-премьера в случае победы на выборах? Sputnik Грузия предлагает более познакомиться с программным видением партии "Для Грузии".Экономическое развитиеТранспорт и инфраструктураОбновление инфраструктурыУрбанистическое развитие Экология и озеленениеСоциальное обеспечениеТбилиси без коррупции и непотизма!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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выборы, аналитика, георгий гахария, местные выборы, новости из россии