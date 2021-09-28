Местные выборы в Грузии 2021
Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
© photo: Sputnik / Stringer
Бывший премьер Грузии, который ушел в оппозицию, представил программу развития Тбилиси, в случае победы на выборах
Более безопасная, комфортная, экономически развития среда и лучшие условия жизни для каждого жителя столицы – такое обещание дает в случае победы на выборах партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария – "Для Грузии".
Один из рейтинговых политиков Грузии, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах, которые пройдут в стране 2 октября.
Программное видение партии Гахария под названием "Наш Тбилиси" состоит из шести основных направлений.
Что обещает партия экс-премьера в случае победы на выборах? Sputnik Грузия предлагает более познакомиться с программным видением партии "Для Грузии".
Экономическое развитие
Эффективное и добросовестное управление
Создание равных условий для каждого бизнеса и гражданина
Поощрение экономической инициативы
Привлечение местных и иностранных инвестиций – инвестиционные предложения бизнесу
Пересмотр приостановленных годами проектов, которые имеют экономический потенциал
Транспорт и инфраструктура
Дальнейшее развитие тбилисского метро в направлении Диди Дигоми, Лило и аэропорта, а также связь Тбилиси и Рустави линией метро
Финансирование проекта развития метро путем выпуска муниципальных ценных бумаг
Масштабное обновление существующих метростанций; добавление новых вагонов
Продолжение замены автобусного парка новым транспортом современного стандарта
Увеличение количества муниципальных автобусов, рост доступности транспорта
Бесплатный проезд в автобусах до приведения в порядок существующего в Тбилиси положения в плане общественного транспорта
Обновление инфраструктуры
Реабилитация существующей инфраструктуры, создание новой инфраструктуры, осуществление запланированных на протяжении многих лет инфраструктурных проектов
Реабилитация музеев и других социально-культурных объектов
Строгий контроль над качеством выполненных работ
Урбанистическое развитие
Выдача разрешений на строительство с учетом правильного развития, чтобы избежать дальнейшего изуродования облика города, а также с соблюдением стандартов городского планирования
Осуществление таких масштабных проектов, которые будут оказывать значительное влияние на повседневную жизнь жителей конкретного района
Завершение проекта объездной железной дороги Тбилиси – правильное урбанистическое развитие освободившихся территорий, привлечение инвесторов
Масштабная реабилитация-обновление Авлабари, Сололаки и других исторических районов с участием частного сектора.
Обеспечение быстро растущих районов соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой – публичные школы, детские сады, общественный транспорт и т.д.
Экология и озеленение
Уход за рекреационными пространствами
Создание новых рекреационных пространств, в том числе развитие центральных многофункциональных зон города
Реабилитация общественных пространств вдоль реки Кура
Социальное обеспечение
Создание целевых схем социальной помощи
Увеличение масштаба финансирования программ здравоохранения и расходов на медикаменты по приоритетным категориям
Увеличение ресурса и обновление инфраструктуры муниципального приюта Тбилиси
Продолжение функционирования бесплатных столовых и улучшение качества сервиса
Внедрение сервисов, адаптированных к потребностям лиц с ОВЗ
Полная реабилитация-обновление до 170 разрушающихся жилых домов, создание для проживающих там людей безопасных для жизни условий
"Не единого ребенка без сада" - увеличение количества детских садов в течение последующих четырех лет
Тбилиси без коррупции и непотизма!
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