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Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства
Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства
При этом Зурабишвили затруднилась прогнозировать, насколько такое правительство будет функциональным 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T15:06+0400
2021-09-28T15:33+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
выборы
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузии необходимо коалиционное правительство, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию "le Journal du dimanche" (JDD).По словам главы государства, на протяжении последних девяти лет правительство Грузии было укомплектовано при поддержке большинства, сейчас возможно настало время изменений.По ее словам, сегодня сложно говорить о том, насколько такое правительство будет функциональным.РеакцииС заявлением президента о коалиционном правлении согласился лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.По его словам, стране необходимо выйти из сложившегося тупика.Иной точки зрения придерживаются в правящей партии. По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, решение о коалиционном правительство должен принять грузинский народ."Однопартийное правление прекратится только по решению грузинского народа. Это решение будет принято на парламентских выборах. Это предусмотрено законом и Конституцией Грузии, наверное, это и имела в виду президент. В целом, утверждения о гармоничной политической жизни – это хорошо, но это должно быть подкреплено выбором электората. В 2020 году избиратели сделали тот выбор, который есть у нас сегодня", – сказал Кадагишвили.Он также подчеркнул, что такое высказывание Зурабишвили подтверждает, что она настоящий политик, а не "рабыня" "Грузинской мечты", как ранее тиражировали оппозиционные СМИ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, выборы, саломе зурабишвили

Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства

15:06 28.09.2021 (обновлено: 15:33 28.09.2021)
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© REUTERS / GONZALO FUENTESСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
При этом Зурабишвили затруднилась прогнозировать, насколько такое правительство будет функциональным
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузии необходимо коалиционное правительство, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию "le Journal du dimanche" (JDD).
По словам главы государства, на протяжении последних девяти лет правительство Грузии было укомплектовано при поддержке большинства, сейчас возможно настало время изменений.

"Предстоящие выборы в органы местного самоуправления укажут нам на это. Очень сложно преодолеть поляризацию. На протяжении последних девяти лет, после правительства, укомплектованного большинством, становится ясно, что коалиционное правительство обязательно", – заявила президент.

По ее словам, сегодня сложно говорить о том, насколько такое правительство будет функциональным.

Реакции

С заявлением президента о коалиционном правлении согласился лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
По его словам, стране необходимо выйти из сложившегося тупика.

"Стране нужно коалиционное правительство, потому что однопартийное правление, переросшее в автократию, привело страну в тупик. Теперь мы находимся в трясине, из которой мы должны начать выходить 2 октября в результате выборов", – сказал Джапаридзе.

Иной точки зрения придерживаются в правящей партии. По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, решение о коалиционном правительство должен принять грузинский народ.
"Однопартийное правление прекратится только по решению грузинского народа. Это решение будет принято на парламентских выборах. Это предусмотрено законом и Конституцией Грузии, наверное, это и имела в виду президент. В целом, утверждения о гармоничной политической жизни – это хорошо, но это должно быть подкреплено выбором электората. В 2020 году избиратели сделали тот выбор, который есть у нас сегодня", – сказал Кадагишвили.
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Он также подчеркнул, что такое высказывание Зурабишвили подтверждает, что она настоящий политик, а не "рабыня" "Грузинской мечты", как ранее тиражировали оппозиционные СМИ.
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