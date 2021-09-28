https://sputnik-georgia.ru/20210928/prezident-gruzii-podderzhivaet-ideyu-sozdaniya-koalitsionnogo-pravitelstva-259969390.html

Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства

Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства

При этом Зурабишвили затруднилась прогнозировать, насколько такое правительство будет функциональным 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:06+0400

2021-09-28T15:06+0400

2021-09-28T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузии необходимо коалиционное правительство, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию "le Journal du dimanche" (JDD).По словам главы государства, на протяжении последних девяти лет правительство Грузии было укомплектовано при поддержке большинства, сейчас возможно настало время изменений.По ее словам, сегодня сложно говорить о том, насколько такое правительство будет функциональным.РеакцииС заявлением президента о коалиционном правлении согласился лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.По его словам, стране необходимо выйти из сложившегося тупика.Иной точки зрения придерживаются в правящей партии. По словам депутата большинства Ираклия Кадагишвили, решение о коалиционном правительство должен принять грузинский народ."Однопартийное правление прекратится только по решению грузинского народа. Это решение будет принято на парламентских выборах. Это предусмотрено законом и Конституцией Грузии, наверное, это и имела в виду президент. В целом, утверждения о гармоничной политической жизни – это хорошо, но это должно быть подкреплено выбором электората. В 2020 году избиратели сделали тот выбор, который есть у нас сегодня", – сказал Кадагишвили.Он также подчеркнул, что такое высказывание Зурабишвили подтверждает, что она настоящий политик, а не "рабыня" "Грузинской мечты", как ранее тиражировали оппозиционные СМИ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210928/reytingi-partiy-i-politikov-v-gruzii-obnarodovan-novyy-opros-pered-vyborami-259964442.html

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