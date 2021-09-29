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"Кадр из Мулен Руж": обнаженная Варнава лишила фанатов дара речи
"Кадр из Мулен Руж": обнаженная Варнава лишила фанатов дара речи
Новая фотография телезвезды спровоцировала ажиотаж среди фанатов. Артистка не постеснялась показать себя с откровенного ракурса 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:51+0400
2021-09-29T18:51+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
екатерина варнава
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Российская телезвезда Екатерина Варнава доказала, что ей можно все: актриса и ведущая обнажилась ради съемки и лишила фанатов дара речи. Звезда шоу Comedy Woman - активный пользователь Инстаграм, где публикует собственные снимки, рассказывает о достижениях и планах в карьере, но редко делится откровенными кадрами. Но недавно Екатерина превзошла все ожидания своих подписчиков. Варнава опубликовала очень пикантный снимок, который вызвал ажиотаж в Сети: в кадре звезда позировала обнаженной - в одних туфлях на высоких каблуках. Варнава собрала волосы в хвост, а также сделала макияж с акцентом на губы. Помада была подобрана под цвет алых туфлей звезды. Артистка кокетливо выглядывала из театрального занавеса и показала себя в очень выгодном ракурсе - поклонников восхитила стройная фигура и длинные ноги дивы. "Очень стильно и сексуально"; "Кадр из Мулен Руж"; "Идеальная фигура"; "Ни грамма пошлости"; "А какие ноги, Катя"; "Вы невероятная"; "Смело, браво!"; "Нет слов", - написали подписчики. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;
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екатерина варнава, российский шоу-бизнес

"Кадр из Мулен Руж": обнаженная Варнава лишила фанатов дара речи

18:51 29.09.2021
135
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Новая фотография телезвезды спровоцировала ажиотаж среди фанатов. Артистка не постеснялась показать себя с откровенного ракурса
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Российская телезвезда Екатерина Варнава доказала, что ей можно все: актриса и ведущая обнажилась ради съемки и лишила фанатов дара речи.
Звезда шоу Comedy Woman - активный пользователь Инстаграм, где публикует собственные снимки, рассказывает о достижениях и планах в карьере, но редко делится откровенными кадрами. Но недавно Екатерина превзошла все ожидания своих подписчиков.
Варнава опубликовала очень пикантный снимок, который вызвал ажиотаж в Сети: в кадре звезда позировала обнаженной - в одних туфлях на высоких каблуках. Варнава собрала волосы в хвост, а также сделала макияж с акцентом на губы. Помада была подобрана под цвет алых туфлей звезды.
Артистка кокетливо выглядывала из театрального занавеса и показала себя в очень выгодном ракурсе - поклонников восхитила стройная фигура и длинные ноги дивы.
"Очень стильно и сексуально"; "Кадр из Мулен Руж"; "Идеальная фигура"; "Ни грамма пошлости"; "А какие ноги, Катя"; "Вы невероятная"; "Смело, браво!"; "Нет слов", - написали подписчики.
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