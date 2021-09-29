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Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
Строительные работы будут продолжаться с течение двух лет, и проект завершится к 2023 году 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:31+0400
2021-09-29T18:31+0400
2021-09-29T18:35+0400
экономика
грузия
тбилиси
каха каладзе
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного моста, который свяжет Университетскую улицу с поселком Багеби, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации проекта.По его словам, строительные работы будут продолжаться с течение двух лет и проект завершится к 2023 году.О деталях проекта рассказал заместитель мэра Ираклий Бенделиани. По его словам, мост будет адаптирован не только для передвижения автомобилей, но и для пешеходов и велосипедов.Параллельно строительству моста планируется полная реабилитация Университетской улицы. После завершения строительства моста дороги поселка Багеби также будут приведены в порядок."На дороге Багеби нет тротуара, дорога узкая, передвижение пешком невозможно, невозможно остановить автомобиль. Все это будет приведено в порядок, так же как и улица Чолокашвили, которая в тяжелом состоянии. Эта улица будет капитально реабилитирована, включая подземные коммуникации", - отметил Каладзе.По информации мэра, на осуществление проекта будет потрачено до 30 миллионов лари (примерно 10 миллионов долларов).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, тбилиси, каха каладзе, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
18:31 29.09.2021 (обновлено: 18:35 29.09.2021)
Строительные работы будут продолжаться с течение двух лет, и проект завершится к 2023 году
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного моста, который свяжет Университетскую улицу с поселком Багеби, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации проекта.
По его словам, строительные работы будут продолжаться с течение двух лет и проект завершится к 2023 году.
"Автомобильный мост, связывающий Университетскую улицу с поселком Багеби, будет построен рядом с пешеходным мостом. Мост будет примерно полкилометра длиной и с четырьмя полосами. В результате чего пробки, которые есть на улице Тамарашвили, а также из Цкнети в направлении Чавчавадзе, будут уменьшены, и движение будет более свободным", - отметил Каладзе.
О деталях проекта рассказал заместитель мэра Ираклий Бенделиани. По его словам, мост будет адаптирован не только для передвижения автомобилей, но и для пешеходов и велосипедов.
Параллельно строительству моста планируется полная реабилитация Университетской улицы. После завершения строительства моста дороги поселка Багеби также будут приведены в порядок.
"На дороге Багеби нет тротуара, дорога узкая, передвижение пешком невозможно, невозможно остановить автомобиль. Все это будет приведено в порядок, так же как и улица Чолокашвили, которая в тяжелом состоянии. Эта улица будет капитально реабилитирована, включая подземные коммуникации", - отметил Каладзе.
По информации мэра, на осуществление проекта будет потрачено до 30 миллионов лари (примерно 10 миллионов долларов).
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