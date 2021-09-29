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Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост

Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост

Строительные работы будут продолжаться с течение двух лет, и проект завершится к 2023 году 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T18:31+0400

2021-09-29T18:31+0400

2021-09-29T18:35+0400

экономика

грузия

тбилиси

каха каладзе

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного моста, который свяжет Университетскую улицу с поселком Багеби, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации проекта.По его словам, строительные работы будут продолжаться с течение двух лет и проект завершится к 2023 году.О деталях проекта рассказал заместитель мэра Ираклий Бенделиани. По его словам, мост будет адаптирован не только для передвижения автомобилей, но и для пешеходов и велосипедов.Параллельно строительству моста планируется полная реабилитация Университетской улицы. После завершения строительства моста дороги поселка Багеби также будут приведены в порядок."На дороге Багеби нет тротуара, дорога узкая, передвижение пешком невозможно, невозможно остановить автомобиль. Все это будет приведено в порядок, так же как и улица Чолокашвили, которая в тяжелом состоянии. Эта улица будет капитально реабилитирована, включая подземные коммуникации", - отметил Каладзе.По информации мэра, на осуществление проекта будет потрачено до 30 миллионов лари (примерно 10 миллионов долларов).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, тбилиси, каха каладзе, дороги, грузинские дороги, машины и их водители