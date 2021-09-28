https://sputnik-georgia.ru/20210928/iz-tbilisi-v-rachu-za-tri-chasa---v-zapadnoy-gruzii-vstupila-v-stroy-novaya-doroga--259959455.html

Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии вступила в строй новая дорога

Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии вступила в строй новая дорога

Протяженность дороги, которая пролегла в высокогорном регионе Грузии, 51,5 км, ее строительство обошлось в 110 миллионов лари 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T13:11+0400

2021-09-28T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Строительство дороги в Западной Грузии, которая значительно сократит путь из Тбилиси в Рачу, завершилось. В церемонии ее открытия принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Дорога, протяженностью 51,5 км, начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села: Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединится с дорогой Амбролаури-Они (Рача) в 21 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>"Проект обошелся примерно в 110 миллионов лари, а главное этой дорогой сможет пользоваться не только население Рачи, но и местные и иностранным туристы. В Рачу из Тбилиси теперь уже можно будет добраться за три часа, что, согласитесь, большой комфорт для наших граждан", – заявил Гарибашвили.Премьер поблагодарил министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе и его команду за реализацию важного для страны проекта.Проект дороги разделен на семь сегментов. Над ним работали четыре грузинские компании. На строительстве было трудоустроено 900 человек.Большая часть дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря. Дорога имеет прочное асфальтобетонное покрытие.Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века>>Дорога, соединяющая Земо Имерети с Рачей, очень важна с социально-экономической точки зрения. Время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов, а новая дорога сократит ее до одного часа.Дорога Сачхере-Они будет значительно безопаснее и комфортней для движения автотранспорта и сократит путь из Тбилиси в Они на полтора часа. Вместо шести часов, время в пути составит 4,5 часа.Проект профинансирован из госбюджета, его стоимость более 110 миллионов лари.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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