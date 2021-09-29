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Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку

Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку

Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении политических и экономических связей с Азербайджаном 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T16:32+0400

2021-09-29T16:32+0400

2021-09-29T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан придаст новый толчок сотрудничеству двух стран, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой грузинского правительства.Премьер-министр Грузии находится в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.Президент Азербайджана в среду принял премьер-министра Грузии в своей резиденции.Президент Азербайджана также отметил существенный прогресс экономических отношений, а также рост товарооборота между Грузией и Азербайджаном."Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии, в ходе которого будет рассмотрена текущая ситуация и будут намечены дальнейшие шаги. Для нас очень обнадеживающими являются позитивная инвестиционная среда Грузии и экономические реформы, благодаря которым решены многие социальные и экономические проблемы", - отметил Алиев.Как отметил глава азербайджанского государства, также будут рассмотрены традиционные направления сотрудничества, такие как природный газ и транспортировка нефти, а также уже реализованные проекты, результатами которых уже пользуется Грузия и Азербайджан."Благодаря этим проектам между Азербайджаном и Грузией сформировалась особая форма сотрудничества, поскольку эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих государств региона Евразии. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый толчок нашему сотрудничеству", - отметил Алиев.В свою очередь, Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних политических, экономических и культурных связей в Азербайджаном.В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210724/Pri-vezde-v-Azerbaydzhan-teper-nuzhno-predyavlyat-COVID-pasport-252414416.html

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