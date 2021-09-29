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Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении политических и экономических связей с Азербайджаном 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T16:32+0400
2021-09-29T16:32+0400
2021-09-29T16:40+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан придаст новый толчок сотрудничеству двух стран, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой грузинского правительства.Премьер-министр Грузии находится в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.Президент Азербайджана в среду принял премьер-министра Грузии в своей резиденции.Президент Азербайджана также отметил существенный прогресс экономических отношений, а также рост товарооборота между Грузией и Азербайджаном."Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии, в ходе которого будет рассмотрена текущая ситуация и будут намечены дальнейшие шаги. Для нас очень обнадеживающими являются позитивная инвестиционная среда Грузии и экономические реформы, благодаря которым решены многие социальные и экономические проблемы", - отметил Алиев.Как отметил глава азербайджанского государства, также будут рассмотрены традиционные направления сотрудничества, такие как природный газ и транспортировка нефти, а также уже реализованные проекты, результатами которых уже пользуется Грузия и Азербайджан."Благодаря этим проектам между Азербайджаном и Грузией сформировалась особая форма сотрудничества, поскольку эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих государств региона Евразии. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый толчок нашему сотрудничеству", - отметил Алиев.В свою очередь, Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних политических, экономических и культурных связей в Азербайджаном.В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев
Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
16:32 29.09.2021 (обновлено: 16:40 29.09.2021)
Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении политических и экономических связей с Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан придаст новый толчок сотрудничеству двух стран, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой грузинского правительства.
Премьер-министр Грузии находится в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
Президент Азербайджана в среду принял премьер-министра Грузии в своей резиденции.
"Сегодня мы продолжаем наш политический диалог между двумя братскими народами, который всегда был очень актуальным. Мы очень тесно сотрудничаем в направлении внешней политики в нашем регионе. Появились новые вызовы, а также возможности. Наши отношения полезны не только для наших народов, но и для региона в целом", - заявил Илиев.
Президент Азербайджана также отметил существенный прогресс экономических отношений, а также рост товарооборота между Грузией и Азербайджаном.
"Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии, в ходе которого будет рассмотрена текущая ситуация и будут намечены дальнейшие шаги. Для нас очень обнадеживающими являются позитивная инвестиционная среда Грузии и экономические реформы, благодаря которым решены многие социальные и экономические проблемы", - отметил Алиев.
Как отметил глава азербайджанского государства, также будут рассмотрены традиционные направления сотрудничества, такие как природный газ и транспортировка нефти, а также уже реализованные проекты, результатами которых уже пользуется Грузия и Азербайджан.
"Благодаря этим проектам между Азербайджаном и Грузией сформировалась особая форма сотрудничества, поскольку эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих государств региона Евразии. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый толчок нашему сотрудничеству", - отметил Алиев.
В свою очередь, Гарибашвили отметил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних политических, экономических и культурных связей в Азербайджаном.
"Это очень хорошая возможность для рассмотрения наших образцовых двусторонних отношений. Как вы уже отметили, мы являемся дружественными, братскими народами… Это уже второй мой визит в этом году. И как отметил господин президент, мы не раз вели диалог по телефону. А сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с нашими будущими планами. Уверен, что эта встреча будет плодотворной", - отметил Гарибашвили.
В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
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