https://sputnik-georgia.ru/20210929/zvezda-garri-pottera-rasskazal-o-samochuvstvii-posle-gospitalizatsii-260011134.html

Звезда "Гарри Поттера" рассказал о самочувствии после госпитализации

Звезда "Гарри Поттера" рассказал о самочувствии после госпитализации

Исполнитель роли Драко Малфоя заставил поволноваться за его здоровье, но все-таки смог выйти на связь с поклонниками 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T20:16+0400

2021-09-29T20:16+0400

2021-09-29T20:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010317_0:138:1050:729_1920x0_80_0_0_006e0c70a0cc9af8920a6bb5df0345b1.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Том Фелтон заставил фанатов волноваться: актер вышел на связь после экстренной госпитализации и рассказал о своем самочувствии. Недавно Фелтон, полюбившийся зрителям после роли Драко Малфоя, взволновал Сеть. Актер упал в обморок во время турнира по гольфу, после чего его госпитализировали в больницу. Причина случившегося не была раскрыта, что извело всех поклонников звезды. Но теперь он вышел на связь. О своем самочувствии Фелтон рассказал на странице в Инстаграм: актер поспешил успокоить всех взволнованных подписчиков. Звезда "Гарри Поттера" загрузил видео, где играет на гитаре и поет, а также благодарит поклонников за неравнодушное отношение к нему. "Я иду на поправку, это официально. На случай, если вы беспокоитесь", - заявил Том и добавил, что с каждым днем ему становится лучше и лучше. "Рада слышать это"; "Ну ты напугал нас, старик"; "Это чудесная новость", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды