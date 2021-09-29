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Звезда "Гарри Поттера" рассказал о самочувствии после госпитализации
Звезда "Гарри Поттера" рассказал о самочувствии после госпитализации
Исполнитель роли Драко Малфоя заставил поволноваться за его здоровье, но все-таки смог выйти на связь с поклонниками 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T20:16+0400
2021-09-29T20:16+0400
2021-09-29T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Том Фелтон заставил фанатов волноваться: актер вышел на связь после экстренной госпитализации и рассказал о своем самочувствии. Недавно Фелтон, полюбившийся зрителям после роли Драко Малфоя, взволновал Сеть. Актер упал в обморок во время турнира по гольфу, после чего его госпитализировали в больницу. Причина случившегося не была раскрыта, что извело всех поклонников звезды. Но теперь он вышел на связь. О своем самочувствии Фелтон рассказал на странице в Инстаграм: актер поспешил успокоить всех взволнованных подписчиков. Звезда "Гарри Поттера" загрузил видео, где играет на гитаре и поет, а также благодарит поклонников за неравнодушное отношение к нему. "Я иду на поправку, это официально. На случай, если вы беспокоитесь", - заявил Том и добавил, что с каждым днем ему становится лучше и лучше. "Рада слышать это"; "Ну ты напугал нас, старик"; "Это чудесная новость", - прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды
Звезда "Гарри Поттера" рассказал о самочувствии после госпитализации
Исполнитель роли Драко Малфоя заставил поволноваться за его здоровье, но все-таки смог выйти на связь с поклонниками
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Том Фелтон заставил фанатов волноваться: актер вышел на связь после экстренной госпитализации и рассказал о своем самочувствии.
Недавно Фелтон, полюбившийся зрителям после роли Драко Малфоя, взволновал Сеть. Актер упал в обморок во время турнира по гольфу, после чего его госпитализировали в больницу. Причина случившегося не была раскрыта, что извело всех поклонников звезды. Но теперь он вышел на связь.
О своем самочувствии Фелтон рассказал на странице в Инстаграм: актер поспешил успокоить всех взволнованных подписчиков. Звезда "Гарри Поттера" загрузил видео, где играет на гитаре и поет, а также благодарит поклонников за неравнодушное отношение к нему.
"Я иду на поправку, это официально. На случай, если вы беспокоитесь", - заявил Том и добавил, что с каждым днем ему становится лучше и лучше.
"Рада слышать это"; "Ну ты напугал нас, старик"; "Это чудесная новость", - прокомментировали в Сети.
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