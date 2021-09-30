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https://sputnik-georgia.ru/20210930/eto-vulgarno-kamenskikh-pokazala-pikantnoe-foto-s-potapom-i-shokirovala-set-260039777.html
Это вульгарно! Каменских показала пикантное фото с Потапом и шокировала Сеть
Это вульгарно! Каменских показала пикантное фото с Потапом и шокировала Сеть
Подписчики украинской поп-звезды не оценили ее откровенную, супружескую публикацию и попросили впредь вести себя поприличнее 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T14:39+0400
2021-09-30T14:39+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
потап
настя каменских
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских смутила своих подписчиков – в Сети раскритиковали новую, пикантную фотографию артистки с мужем-музыкантом Потапом. Настя Каменских любит общаться с фанатами. Звезда часто делится разным контентом – фото и видео из жизни, рассказывает о своей диете, путешествиях и признается в любви мужу. Но не так давно она перешла все границы подписчиков в Сети. Каменских опубликовала новое фото в Инстаграм, на котором позировала с мужем и столь откровенный снимок не понравился фанатам. Дело в том, что музыкант будто пытался шлепнуть супругу. Откровенности кадру добавил образ Насти – маленький купальник белого цвета и распущенные волосы. Снимок супружеской пары тут же начали обсуждать все, кому не лень – от поклонников до хейтеров. "Это вульгарно", "Да чего ты все время голая?", "Муж не должен выставлять жену на общее обозрение полуголой", "Кошмар, пора уже детей рожать, а не это вот все", "Как-то некрасиво", – написали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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потап, настя каменских, российский шоу-бизнес

Это вульгарно! Каменских показала пикантное фото с Потапом и шокировала Сеть

14:39 30.09.2021
172
© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov / Перейти в фотобанкДуэт Потап и Настя Каменских
Дуэт Потап и Настя Каменских - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov
/
Перейти в фотобанк
Подписчики украинской поп-звезды не оценили ее откровенную, супружескую публикацию и попросили впредь вести себя поприличнее
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских смутила своих подписчиков – в Сети раскритиковали новую, пикантную фотографию артистки с мужем-музыкантом Потапом.
Настя Каменских любит общаться с фанатами. Звезда часто делится разным контентом – фото и видео из жизни, рассказывает о своей диете, путешествиях и признается в любви мужу. Но не так давно она перешла все границы подписчиков в Сети.
Каменских опубликовала новое фото в Инстаграм, на котором позировала с мужем и столь откровенный снимок не понравился фанатам. Дело в том, что музыкант будто пытался шлепнуть супругу.
Откровенности кадру добавил образ Насти – маленький купальник белого цвета и распущенные волосы. Снимок супружеской пары тут же начали обсуждать все, кому не лень – от поклонников до хейтеров.
"Это вульгарно", "Да чего ты все время голая?", "Муж не должен выставлять жену на общее обозрение полуголой", "Кошмар, пора уже детей рожать, а не это вот все", "Как-то некрасиво", – написали в Сети.
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