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Это вульгарно! Каменских показала пикантное фото с Потапом и шокировала Сеть
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© photo: Sputnik / Andrey Alexandrov/
Подписчики украинской поп-звезды не оценили ее откровенную, супружескую публикацию и попросили впредь вести себя поприличнее
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских смутила своих подписчиков – в Сети раскритиковали новую, пикантную фотографию артистки с мужем-музыкантом Потапом.
Настя Каменских любит общаться с фанатами. Звезда часто делится разным контентом – фото и видео из жизни, рассказывает о своей диете, путешествиях и признается в любви мужу. Но не так давно она перешла все границы подписчиков в Сети.
Каменских опубликовала новое фото в Инстаграм, на котором позировала с мужем и столь откровенный снимок не понравился фанатам. Дело в том, что музыкант будто пытался шлепнуть супругу.
Откровенности кадру добавил образ Насти – маленький купальник белого цвета и распущенные волосы. Снимок супружеской пары тут же начали обсуждать все, кому не лень – от поклонников до хейтеров.
"Это вульгарно", "Да чего ты все время голая?", "Муж не должен выставлять жену на общее обозрение полуголой", "Кошмар, пора уже детей рожать, а не это вот все", "Как-то некрасиво", – написали в Сети.
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