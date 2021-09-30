https://sputnik-georgia.ru/20210930/telekompanii-formula-nichego-ne-ugrozhaet---minoborony-gruzii-260060303.html

Телекомпании "Формула" ничего не угрожает - Минобороны Грузии

Телекомпании "Формула" ничего не угрожает - Минобороны Грузии

Власти обвиняют экс-министра в присвоении более 5 миллионов евро государственных средств 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T20:43+0400

2021-09-30T20:43+0400

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давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии призвало воздерживаться от попыток ввести общество в заблуждение по вопросу судебного иска против экс-министра обороны, а ныне владельца телекомпании "Формула" Давида Кезерашвили.За два дня до выборов министерство обороны Грузии подало иск в Тбилисский городской суд на бывшего главу ведомства, а ныне владельца одной из ведущих оппозиционных телекомпаний Грузии "Формула" Давида Кезерашвили, требуя компенсации нанесенного им ущерба.Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра >>По информации Минобороны, дело касается только одного эпизода – присвоения более 5 миллионов евро государственных средств.Представители оппозиции и неправительственного сектора расценивают это дело как давление на СМИ.Как отмечается в заявлении, Минобороны осознает всю важность свободы слова и демократических ценностей, поэтому не ставит перед собой цели наложить арест на имущество должника, в данном случае на долю в телекомпании "Формула", для обеспечения судебного иска."Министерство обороны хорошо осознает демократические ценности, важность свободы слова на пути нашей страны к евроатлантическому членству и членству в ЕС. Таким образом, в общественных интересах министерство даже не допустило вероятности того, что потребуется наложить арест на его долю в телекомпании для обеспечения судебного иска. Тем более, что уже годы Давид Кезерашвили не получает дивидендов от упомянутого телевидения. Следовательно, вероятность возмещения ущерба со стороны указанной компании не существует", - говорится в заявлении.При этом в Минобороны отмечают, что Давид Кезерашвили финансирует свои компании на украденные у государства деньги.Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию? >>Информацию о наложении ареста на телеканал "Формула" опровергли и в Тбилисском горсуде, куда был подан иск Минобороны.Как отмечается в заявлении, в СМИ распространяется полная дезинформация, будто суд наложил арест на телекомпанию, что не соответствует действительности.На иск Минобороны ответил владелец телекомпании "Формула" Давид Кезерашвили. По его словам, власти делают все , чтобы помешать работе независимых СМИ, особенно в преддверии выборов в органы местного самоуправления."Весь замысел понятен - из страха перед надвигающимся фиаско на выборах началась новая волна "правового" штурма на критические СМИ! К кампании по дискредитации независимых СМИ и физическому возмездию добавилась попытка Иванишвили физически заставить замолчать "Формулу" и другие средства массовой информации", - заявил Кезерашвили.Экс-глава Минобороны уверен, что власти хотят помешать опубликованию результатов экзитполов, подготовленных по заказу "Формулы" компанией Edison Research в эфире телекомпании в 20:00 2 октября.Такой же позиции придерживается генеральный директор телекомпании "Формула" Зука Гумбаридзе. В специальном заявлении дирекции и сотрудников телекомпании было отмечено, что телекомпания уже связалась с компанией Edison Research и при любом развитии событий экзитполы в день выборов будут опубликованы в прямом эфире.Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами >>Телекомпания "Формула" появилась на грузинском медиарынке в октябре 2019 года. По словам ее владельца Давида Кезерашвили, желание открыть оппозиционный телеканал у него появилось после событий 20 июня в Тбилиси, когда власти разогнали акцию демонстрантов.Давид Кезерашвили покинул Грузию в 2012 году, после победы на выборах партии "Грузинская мечта". Кезерашвили ассоциируется у населения не только как экс-министр обороны или глава финансовой полиции, но и как друг экс-президента Михаила Саакашвили.Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции Кезерашвили – сначала из Парижа в октябре 2013 года, а потом из Лондона в апреле 2016. Оба раза европейские суды отказались экстрадировать бывшего министра. Здесь же добавим, что у Давида Кезерашвили израильское гражданство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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