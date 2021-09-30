https://sputnik-georgia.ru/20210930/skandaly-intrigi-rassledovaniya-kakie-strasti-kipyat-v-gruzii-pered-vyborami-260026486.html

Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами

Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами

Предвыборный фон в Грузии этой осенью выдался довольно насыщенным 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T17:43+0400

2021-09-30T17:43+0400

2021-09-30T17:43+0400

местные выборы в грузии 2021

аналитика

новости

грузия

местные выборы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259915821_0:0:3320:1869_1920x0_80_0_0_b8e9c4a7a7afa313c577b76fe1724c45.jpg

Чем ближе день голосования, тем острее скандалы всплывают в политической жизни страны. Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с самыми громкими скандалами, возникшими или достигшими пика в преддверии выборов в органы местной власти Грузии, которые пройдут 2 октября.Без прослушки никакПредвыборная кампания этого года не обошлась без традиционного скандала с прослушкой - такие скандалы "красят" предвыборный фон Грузии уже много лет. Правда, на этот раз скандал вышел за пределы Грузии, и чуть было не перерос в дипломатический.Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя>>В начале сентября этого года в распоряжении оппозиционных СМИ оказались несколько десятков тысяч документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности. Файлы, в основном, содержали информацию о представителях духовенства, а также разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей. Однако дипломатов это не успокоило. Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в офис организации в Брюсселе для разъяснений. А резкий комментарий посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, который оказался одним из объектов прослушки, вызвал критику со стороны правящей партии. Председатель "Грузинской мечты" обвинил посла в недипломатичности.Медийный кризисОдним из факторов современной предвыборной кампании в Грузии стало резкое разделение телеканалов, которые, как свидетельствуют опросы, являются основным источником получения информации для жителей страны. Телеканалы же в Грузии делятся на два лагеря: лояльные к власти и оппозиционные.Медийный кризис же в стране назрел 5 июля, когда в Тбилиси должен был пройти марш солидарности с ЛГБТ-сообществом. Марш не состоялся, а противники ЛГБТ-сообщества устроили настоящую охоту на журналистов - жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. В тот день пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы, при этом основная их часть были представители как раз критикующих власти телеканалов.Ситуацию усугубила гибель оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, пострадавшего 5 июля. Кстати, официальная причина его смерти не обнародована до сих пор и дело о его гибели до сих пор не раскрыто.После гибели оператора три самых крупных телеканала страны: "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула", а также ряд региональных СМИ начали акции протеста с требованием отставки правительства Грузии, и это была первая в стране подобная акция, когда за таким требованием стояли не политики и активисты, а журналисты.С тех пор правящая партия бойкотирует оппозиционные каналы, а представители оппозиции больше не появляются в прямых эфирах телеканала "Имеди", лояльного к властям .Экономический скандалНе обошлось перед выборами и без экономического скандала, который имеет довольно сильный политический контекст.Турецкая компания ENKA 20 сентября уведомила правительство Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии.Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда>>Вся политика контракта в том, что в Грузии есть довольно большая группа людей, вне зависимости от партийной принадлежности, которая выступала против строительства ГЭС.Они требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.Теперь расторжение контракта в связи с "невыполнением условий и форс-мажорных обстоятельств" грозит стране не только ударом по экономике, так как это будет отказ крупнейшего мирового инвестора вкладываться в Грузию, но и по бюджету – Грузия должна будет платить неустойку.Власти Грузии уже начали переговоры с инвестором и даже готовы идти в арбитражный суд, чтобы сохранить хотя бы часть денег.Внешний факторЕще одним неотъемлемым фоном предвыборной кампании стала реакция западных партнеров на происходящее в Грузии.В отличии от предыдущих выборов, заявления западных посольств отличаются резкой критикой происходящих в стране событий. А власти уже не могут скрыть своего недовольства подобной реакцией.Критичным был даже промежуточный отчет самой большой миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, от оценки которой зависит, будут ли выборы в Грузии признаны международным сообществом.В предварительном отчете миссии говорится о доминировании правящей партии "Грузинская мечта" во время предвыборной кампании, неравных условиях для партий и кандидатов, поляризации СМИ и попытках косвенного подкупа избирателей путем начала новых проектов.Тень соглашенияСамым главным фактором сегодняшней политической жизни Грузии является т.н. "Соглашение Шарля Мишеля"."Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер>>Суть соглашения заключается в том, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля договорились о конкретных правилах политической игры.В данном документе, среди прочего, прописано условие проведения в стране досрочных выборов - в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" наберет менее 43% голосов избирателей.И теперь главной интригой выборов является само существование этого соглашения. Спустя 100 дней после подписания правящая сила заявила об аннулировании документа, так как его отказалась подписать самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". В "Нацдвижении" же не подписывали соглашение из-за несогласия с рядом пунктов.Однако, за месяц до выборов "Нацдвижение" документ подписало, и ,соответственно, как выяснилось, аннулирован он был лишь для правящей партии, а сам документ существует и находится в представительстве ЕС.Западные партнеры также настаивают на существовании документа. Более того, не выполнение одного из его пунктов, касающееся судебной реформы, стало поводом резкой критики со стороны ЕС.Однако, до сих пор непонятно имеет ли документ юридическую силу, так как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за несколько дней до выборов прямо заявил, что никаких досрочных выборов в стране не будет. Правда, тут же добавил, что он уверен в высоком результате "Грузинской мечты".Как же без СаакашвилиЕще одним уже традиционным фоном предвыборной кампании последних лет стал вопрос возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Основатель "Нацдвижения" не раз перед выборами анонсировал свое возвращение на родину, но как на этот раз он даже опубликовал фото билет на авиарейс Киев- Тбилиси, а его сторонники в Тбилиси уже заявили, что готовы его встретить на родине.Согласно билету, экс-президент Грузии прибудет на родину уже после закрытия избирательных участков. И власти Грузии уже пообещали, что он незамедлительно окажется в тюрьме.Если у Саакашвили не изменятся планы, как это часто происходило ранее, то предсказать как будут развиваться события невозможно. Как невозможно будет предсказать и исход самих выборов. Но вполне вероятно, что 2 октября политическая жизнь в Грузии откроет новую страницу истории страны с новыми акциями, выборами и скандалами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/skandal-s-proslushkoy-diplomatov-v-gruzii---mid-otvetil-na-zayavlenie-posla-es--259810550.html

https://sputnik-georgia.ru/20210915/amoralnaya-lozh---gruzinskaya-mechta-ob-intsidente-s-operatorom-mtavari-arkhi-v-kareli-259630245.html

https://sputnik-georgia.ru/20210923/konets-namakhvani-ges-ili-kak-poteryat-800-millionov-za-300-dney-259839872.html

https://sputnik-georgia.ru/20210827/bdipch-prishlet-v-gruziyu-350-nablyudateley-za-mestnymi-vyborami-258686560.html

https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-ili-referendum-glavnaya-intriga-etoy-oseni-v-gruzii-259978082.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аналитика, новости, грузия, местные выборы, выборы