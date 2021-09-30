https://sputnik-georgia.ru/20210930/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-260028628.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T08:26+0400
2021-09-30T08:26+0400
2021-09-30T08:26+0400
новости
грузия
центр сейсмического мониторинга
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_d1ef3c58f8212f90982c8a86e0d3e65d.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_4a82a26d9e4fd0b969602b49a7b6d307.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километров от Тбилиси), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
"Природа опасна" - эксперт о землетрясениях
на Кавказе, Намахвани ГЭС и оползне в Тбилиси
Со дня землетрясения в Спитаке прошло 32 года: причины и последствия страшной катастрофы
Греческий остров Самос поднялся более чем на 20 сантиметров
после землетрясения
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.