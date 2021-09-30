https://sputnik-georgia.ru/20210930/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-260028628.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T08:26+0400

2021-09-30T08:26+0400

2021-09-30T08:26+0400

новости

грузия

центр сейсмического мониторинга

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии