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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T08:26+0400
2021-09-30T08:26+0400
новости
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центр сейсмического мониторинга
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии

В Грузии произошло землетрясение

08:26 30.09.2021
726
© AFP / OLIVIER MORINСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AFP / OLIVIER MORIN
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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