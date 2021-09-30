Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210930/vremya-prishlo-dzhennifer-eniston-ischet-novogo-boyfrenda-260046851.html
"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда
"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда
Звезда телесериала "Друзья" заявила о том, что созрела к серьезным отношениям и рассказала о том, какие качества ценит в мужчинах 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T17:32+0400
2021-09-30T17:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дженнифер энистон
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251901934_0:0:2061:1159_1920x0_80_0_0_a1e33e2d6c43fce5599627cce092b542.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников: звезда заявила, что готова к серьезным отношениям и ищет нового бойфренда. Несколько лет назад Энистон рассказала о разрыве со вторым мужем, актером Джастином Теру. После этого ей не раз приписывали романы с другими коллегами, а некоторые фанаты верили, что актриса хочет сойтись с Брэдом Питтом. Но ничего не подтвердилось, и Дженнифер выступила с новым заявлением. В эфире Radio Andy Энистон призналась, что ей нравится отсутствие обязательств перед кем-то, но она созрела для того, чтобы построить отношения с новым мужчиной. "Никто еще не обратил на меня внимание, но я чувствую, что время пришло. Я думаю, что я созрела для того, чтобы разделить свою жизнь с кем-то", - рассказала актриса. Также она призналась, что вдоволь насладилась временем наедине с самой собой и разобралась в своих желаниях и стремлениях. Тем не менее, Энистон не готова искать любовь в приложениях для знакомств и верит в случайные встречи. Актриса мечтает о том, чтобы ее новый бойфренд оказался добрым, уверенным и щедрым парнем с хорошим чувством юмора. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251901934_78:0:1953:1406_1920x0_80_0_0_6b3e9b83c6f40e82b1b9ba9caba86599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дженнифер энистон, зарубежные звезды

"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда

17:32 30.09.2021
81
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZДженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
Звезда телесериала "Друзья" заявила о том, что созрела к серьезным отношениям и рассказала о том, какие качества ценит в мужчинах
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников: звезда заявила, что готова к серьезным отношениям и ищет нового бойфренда.
Несколько лет назад Энистон рассказала о разрыве со вторым мужем, актером Джастином Теру. После этого ей не раз приписывали романы с другими коллегами, а некоторые фанаты верили, что актриса хочет сойтись с Брэдом Питтом. Но ничего не подтвердилось, и Дженнифер выступила с новым заявлением.
В эфире Radio Andy Энистон призналась, что ей нравится отсутствие обязательств перед кем-то, но она созрела для того, чтобы построить отношения с новым мужчиной.
"Никто еще не обратил на меня внимание, но я чувствую, что время пришло. Я думаю, что я созрела для того, чтобы разделить свою жизнь с кем-то", - рассказала актриса.
Также она призналась, что вдоволь насладилась временем наедине с самой собой и разобралась в своих желаниях и стремлениях. Тем не менее, Энистон не готова искать любовь в приложениях для знакомств и верит в случайные встречи.
Актриса мечтает о том, чтобы ее новый бойфренд оказался добрым, уверенным и щедрым парнем с хорошим чувством юмора.
Читайте также:
Горяча! Энистон заинтриговала фанатов снимком в ультракоротком мини
"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун
Энистон откровенно рассказала о пластических операциях
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
"Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер вместе!" – что пишут американские таблоиды
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:45Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса
17:43Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами
17:16Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования
17:01Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
16:56В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи
16:41Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми
16:30Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
16:26Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании
16:11Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ
16:10Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике
16:04Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии
15:41"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии
15:26Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра
15:11Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
14:54"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
14:24Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
14:10Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
13:53"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
13:52Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:37"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита