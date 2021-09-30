https://sputnik-georgia.ru/20210930/vremya-prishlo-dzhennifer-eniston-ischet-novogo-boyfrenda-260046851.html

"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда

"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда

Звезда телесериала "Друзья" заявила о том, что созрела к серьезным отношениям и рассказала о том, какие качества ценит в мужчинах 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T17:32+0400

2021-09-30T17:32+0400

2021-09-30T17:32+0400

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дженнифер энистон

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников: звезда заявила, что готова к серьезным отношениям и ищет нового бойфренда. Несколько лет назад Энистон рассказала о разрыве со вторым мужем, актером Джастином Теру. После этого ей не раз приписывали романы с другими коллегами, а некоторые фанаты верили, что актриса хочет сойтись с Брэдом Питтом. Но ничего не подтвердилось, и Дженнифер выступила с новым заявлением. В эфире Radio Andy Энистон призналась, что ей нравится отсутствие обязательств перед кем-то, но она созрела для того, чтобы построить отношения с новым мужчиной. "Никто еще не обратил на меня внимание, но я чувствую, что время пришло. Я думаю, что я созрела для того, чтобы разделить свою жизнь с кем-то", - рассказала актриса. Также она призналась, что вдоволь насладилась временем наедине с самой собой и разобралась в своих желаниях и стремлениях. Тем не менее, Энистон не готова искать любовь в приложениях для знакомств и верит в случайные встречи. Актриса мечтает о том, чтобы ее новый бойфренд оказался добрым, уверенным и щедрым парнем с хорошим чувством юмора. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дженнифер энистон, зарубежные звезды