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"Время пришло": Дженнифер Энистон ищет нового бойфренда
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZДженнифер Энистон
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
Звезда телесериала "Друзья" заявила о том, что созрела к серьезным отношениям и рассказала о том, какие качества ценит в мужчинах
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников: звезда заявила, что готова к серьезным отношениям и ищет нового бойфренда.
Несколько лет назад Энистон рассказала о разрыве со вторым мужем, актером Джастином Теру. После этого ей не раз приписывали романы с другими коллегами, а некоторые фанаты верили, что актриса хочет сойтись с Брэдом Питтом. Но ничего не подтвердилось, и Дженнифер выступила с новым заявлением.
В эфире Radio Andy Энистон призналась, что ей нравится отсутствие обязательств перед кем-то, но она созрела для того, чтобы построить отношения с новым мужчиной.
"Никто еще не обратил на меня внимание, но я чувствую, что время пришло. Я думаю, что я созрела для того, чтобы разделить свою жизнь с кем-то", - рассказала актриса.
Также она призналась, что вдоволь насладилась временем наедине с самой собой и разобралась в своих желаниях и стремлениях. Тем не менее, Энистон не готова искать любовь в приложениях для знакомств и верит в случайные встречи.
Актриса мечтает о том, чтобы ее новый бойфренд оказался добрым, уверенным и щедрым парнем с хорошим чувством юмора.
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