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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/eto-klounada--vlasti-gruzii-otritsayut-vozvraschenie-saakashvili-na-rodinu-260071751.html
"Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину
"Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину
Если бы Саакашвили вернулся в Грузии, то он уже находился бы в тюрьме, заявили в "Мечте" 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:34+0400
2021-10-01T13:43+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Власти Грузии в лице представителей правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" опровергают информацию о возвращении экс-президента Михаила Саакашвили на родину.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также опроверг информацию о возвращении Саакашвили на родину."Саакашвили нет в Батуми. Видео записано не в Грузии. Это то, что я смело могу сказать... К сожалению, Саакашвили в Грузии нет, и его задержание переносится еще на определенное время. Это часть клоунады, это сценарий клоунады от начала до конца", – сказал Кобахидзе журналистам.Ранее в МВД Грузии сообщили Sputnik Грузия, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение саакашвили

"Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину

11:34 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
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© Facebook / Mikheil SaakashviliЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
Если бы Саакашвили вернулся в Грузии, то он уже находился бы в тюрьме, заявили в "Мечте"
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Власти Грузии в лице представителей правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" опровергают информацию о возвращении экс-президента Михаила Саакашвили на родину.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили, что бывший президент вернулся на родину.

"Никакой информации кроме того, что это очередная клоунада… Почему вы распространяете неверную информацию? Докажите мне, что он в Грузии", – заявил журналистам один из депутатов правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе также опроверг информацию о возвращении Саакашвили на родину.
"Саакашвили нет в Батуми. Видео записано не в Грузии. Это то, что я смело могу сказать... К сожалению, Саакашвили в Грузии нет, и его задержание переносится еще на определенное время. Это часть клоунады, это сценарий клоунады от начала до конца", – сказал Кобахидзе журналистам.
Ранее в МВД Грузии сообщили Sputnik Грузия, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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