https://sputnik-georgia.ru/20210928/bilet-v-odin-konets---chto-dumayut-o-priezde-saakashvili-gruzinskie-politiki-259970137.html

Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики

Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики

В политических кругах по поводу возможного приезда экс-президента Грузии преобладает скептицизм, оптимизма не теряет лишь партия самого Саакашвили ... 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T16:46+0400

2021-09-28T16:46+0400

2021-09-28T17:04+0400

местные выборы в грузии 2021

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили настроен решительно - в понедельник вечером он опубликовал на своей странице в Facebook билет с датой вылета в Тбилиси.На билете на рейс Киев-Тбилиси стоит дата - 2 октября, день местных выборов в Грузии, и время прилета - 23:05."Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили>>Однако, несмотря на все это, в приезде Саакашвили сомневаются не только в правящей партии, но и в оппозиции.Так депутат парламента, лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия хочет заключить пари с кем-либо из "Единого национального движения" по поводу приезда Саакашвили.Хвичия готов поспорить на "сто миллионов грузинских долларов в валюте своей партии"."Я ищу человека в "Национальном движении", который хотя бы теперь поспорит со мной о приезде в Грузию Михаила Саакашвили. Мы можем поспорить на 100 миллионов грузинских долларов в валюте "Гирчи". Конечно, может он и приедет, но это большой риск... Сегодня мы разыгрываем "Порше", и если он приедет, мы отвезем его на "Порше" в нужное место", - сказал Хвичия.Рада приезду экс-президента лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая не так давно даже образовала движение сторонников его возвращения. Политик считает, что Саакашвили необходим Грузии в столь сложный для страны момент.Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию>>По словам лидера "Лело" Мамуки Хазарадзе, приезд Саакашвили ничего не меняет для его партии и их стратегии."Мы концентрируемся на достижении серьезного результата вместе с оппозицией в целом, чтобы вывести страну из этой ситуации. Кто кого встретит, как встретит, кто рассердится, кто не рассердится, сейчас этот момент для меня вторичен... Для меня это ничего не значит", - сказал Хазарадзе.Приезд Михаила Саакашвили усилит оппозицию, считает один из лидеров "Единого национального движения" Петре Цискаришвили.По его словам, Михаил Саакашвили не случайно выбрал для приезда именно вечер 2 октября, так как в это время оппозиции и ее сторонникам будет необходимо активизироваться на избирательных участках."Миша приезжает вечером второго числа, когда на избирательных участках будет вестись подсчет голосов. За что его должны арестовать, за то, что купил пиджаки или мыло для президента другой страны? Всем, как внутри страны, так и нашим международным партнерам, ясно, что против Миши сфабрикованы абсурдные дела. Это будет политическим арестом и политическим преследованием. И после 2 октября "Грузинской мечте" будет явно не до политических арестов", - сказал политик.В том, что Саакашвили не осмелится вернуться в Грузию, уверен бывший регбист, а ныне депутат парламента от правящей партии Давид Качарава. По его словам, Саакашвили не приедет не только из личной трусости, но и зная, какая поддержка у "Грузинской мечты".С прохладой относится к обсуждаемой всеми теме лидер "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Он считает, что главное сейчас выборы, а не приезд Саакашвили, который, как уверен политик, не способствует достижению главной цели оппозиции - смене власти."Эти выборы связаны со сменой правительства, а не с тем, приедет Михаил Саакашвили или нет. Нам нужно сконцентрироваться на главной цели - добиться досрочных (парламентских) выборов", - заявил Вашадзе.Как сказал Саакашвили в своем видеообращении, он едет чтобы "защищать волеизъявление граждан Грузии". Он также подчеркнул, что им руководят не личные амбиции, а забота о "будущем детей".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/gakhariya-i-saakashvili-na-odnom-plakate-predvybornaya-bitva-pereshla-na-ulitsy-259702609.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили