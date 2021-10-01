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"Где этот господин – там цирк" – Песков о Саакашвили
"Где этот господин – там цирк" – Песков о Саакашвили
В Москве не увидели рисков дестабилизации в Грузии из-за возвращения Саакашвили 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T13:36+0400
2021-10-01T13:36+0400
2021-10-01T14:18+0400
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал цирком ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, передает РИА Новости."Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину>>В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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михаил саакашвили, возвращение саакашвили, россия, новости, дмитрий песков, кремль
"Где этот господин – там цирк" – Песков о Саакашвили
13:36 01.10.2021 (обновлено: 14:18 01.10.2021)
В Москве не увидели рисков дестабилизации в Грузии из-за возвращения Саакашвили
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал цирком ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, передает РИА Новости
.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.
"В Кремле не видят рисков дестабилизации в Грузии из-за Саакашвили: где этот господин – там цирк, главное, чтобы это не создавало рисков для граждан", – сказал Песков.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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