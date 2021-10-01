https://sputnik-georgia.ru/20211001/golosovanie-pri-koronaviruse-v-gruzii-kak-eto-budet-260057025.html
Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет
Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет
Выборы в органы местной власти Грузии станут вторыми выборами в стране, проведенными в условиях пандемии коронавируса 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T09:01+0400
2021-10-01T09:01+0400
2021-10-01T09:01+0400
местные выборы в грузии 2021
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Маски, дистанция, дезинфекторы и тесты на коронавирус – для членов комиссии и избирателей в день голосования на выборах в Грузии 2 октября будут действовать особые правила.На сегодняшний в Грузии фиксируется до двух тысяч заразившихся в день, что вызывает опасения эпидемиологов на фоне низкого темпа вакцинации.При этом эпидемиологи и представители ЦИК Грузии гарантируют, что процесс голосования будет максимально безопасным. На сегодняшний день от коронавируса вакцинировано уже 75% членов комиссии.Правила на участкахНа выборах, которые пройдут 2 октября, избиратели должны быть в масках, пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. Маску на пару секунд придется снять дважды – на входе, при предъявлении удостоверения личности, и при проверке регистрационных данных избирательной комиссии.Каждому избирателю будет выдана индивидуальная ручка, которую он оставит в специальном контейнере после того, как проголосует.Изменился и облик кабин для тайного голосования. В них больше не будет занавесок, а вход будет со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности.Обязателен термоскрининг для членов комиссий, представителей партий, наблюдателей и журналистов. Тем, у кого температура будет повышена, придется покинуть территорию.Кроме того, все члены комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут проходить тестирование на коронавирус при входе на участок.Члены комиссий, кроме масок, дополнительно будут защищены шлемами и перчатками.Дезинфекция избирательных участков обязательна каждые три часа.СпецучасткиДля граждан, которые находятся на лечении в ковид-центрах, зонах карантина или в самоизоляции, созданы специальные избирательные участки.В клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки>>С целью участия в выборах, граждане, которые находятся на самоизоляции, должны были обратиться с заявлением в ЦИК на доставку переносной урны.Всего для голосования таких избирателей создано 73 спецучастка – по одному в каждом округе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, аналитика, обзоры, выборы
Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет
Выборы в органы местной власти Грузии станут вторыми выборами в стране, проведенными в условиях пандемии коронавируса
Маски, дистанция, дезинфекторы и тесты на коронавирус – для членов комиссии и избирателей в день голосования на выборах в Грузии 2 октября будут действовать особые правила.
На сегодняшний в Грузии фиксируется до двух тысяч заразившихся в день, что вызывает опасения эпидемиологов на фоне низкого темпа вакцинации.
При этом эпидемиологи и представители ЦИК Грузии гарантируют, что процесс голосования будет максимально безопасным. На сегодняшний день от коронавируса вакцинировано уже 75% членов комиссии.
Правила на участках
На выборах, которые пройдут 2 октября, избиратели должны быть в масках, пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. Маску на пару секунд придется снять дважды – на входе, при предъявлении удостоверения личности, и при проверке регистрационных данных избирательной комиссии.
Каждому избирателю будет выдана индивидуальная ручка, которую он оставит в специальном контейнере после того, как проголосует.
Изменился и облик кабин для тайного голосования. В них больше не будет занавесок, а вход будет со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности.
Обязателен термоскрининг для членов комиссий, представителей партий, наблюдателей и журналистов. Тем, у кого температура будет повышена, придется покинуть территорию.
Кроме того, все члены комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут проходить тестирование на коронавирус при входе на участок.
Члены комиссий, кроме масок, дополнительно будут защищены шлемами и перчатками.
Дезинфекция избирательных участков обязательна каждые три часа.
Спецучастки
Для граждан, которые находятся на лечении в ковид-центрах, зонах карантина или в самоизоляции, созданы специальные избирательные участки.
С целью участия в выборах, граждане, которые находятся на самоизоляции, должны были обратиться с заявлением в ЦИК на доставку переносной урны.
Всего для голосования таких избирателей создано 73 спецучастка – по одному в каждом округе.
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