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Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
Пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы практически во все сферы жизни человека, в том числе и в избирательные процессы 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T22:01+0400
2021-09-29T22:01+0400
2021-09-29T22:01+0400
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Второй раз в Грузии проходят выборы в условия пандемии коронавируса: в 2020-м году - парламентские, в 2021 - в органы местного самоуправления. Для того, чтобы избежать распространения COVID-19, ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как готовят избирательные участки и как будет проходить процесс голосования.Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты сдадут тест на COVID-19 в день выборов>>Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По данным на 29 сентября, в Грузии за последние сутки выявлено 1 929 новых случаев инфекции, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 33 человека. На данный момент в Грузии 19 521 активный случай, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, инфографика, мультимедиа, местные выборы, выборы, коронавирус covid-19
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
Пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы практически во все сферы жизни человека, в том числе и в избирательные процессы
Второй раз в Грузии проходят выборы в условия пандемии коронавируса: в 2020-м году - парламентские, в 2021 - в органы местного самоуправления. Для того, чтобы избежать распространения COVID-19, ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, как готовят избирательные участки и как будет проходить процесс голосования.
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
По данным на 29 сентября, в Грузии за последние сутки выявлено 1 929 новых случаев инфекции, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 33 человека. На данный момент в Грузии 19 521 активный случай, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении.
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