https://sputnik-georgia.ru/20210929/vybory-i-pandemiya-kak-proydet-golosovanie-v-gruzii--260023646.html

Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии

Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы практически во все сферы жизни человека, в том числе и в избирательные процессы 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T22:01+0400

2021-09-29T22:01+0400

2021-09-29T22:01+0400

местные выборы в грузии 2021

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коронавирус covid-19

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Второй раз в Грузии проходят выборы в условия пандемии коронавируса: в 2020-м году - парламентские, в 2021 - в органы местного самоуправления. Для того, чтобы избежать распространения COVID-19, ЦИК Грузии совместно с эпидемиологами разработал правила проведения голосования. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как готовят избирательные участки и как будет проходить процесс голосования.Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты сдадут тест на COVID-19 в день выборов>>Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По данным на 29 сентября, в Грузии за последние сутки выявлено 1 929 новых случаев инфекции, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 33 человека. На данный момент в Грузии 19 521 активный случай, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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