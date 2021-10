Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2021

https://sputnik-georgia.ru/20211001/gruziya-primet-uchastie-vo-frankfurtskoy-knizhnoy-yarmarke---2021-260077133.html

Грузия традиционно участвует во Франкфуртской книжной ярмарке с 2007 года, с национальным стендом и разнообразной литературной программой 01.10.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Грузия примет участие в ежегодной Международной фракфуртской книжной ярмарке с литературной программой – ярмарка состоится 20-24 октября, говорится на сайте Дома писателей.В связи с ковидограничениями в Германии, Грузия не будет представлена ​​на ярмарке с национальным стендом, однако предложит интересную литературную программу для немецкоязычных читателей.Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" >>>21 октября Ака Морчиладзе представит немецким читателям новый перевод своей книги "Старые сердца и мечи", в рамках фестиваля Bookfest City, в Roomers Frankfurt.Модератором мероприятия выступит известный немецкий журналист и литературный критик, большой поклонник грузинской литературы, редактор раздела культуры влиятельного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Тильман Шпрекельсен.22 октября на Франкфуртской книжной ярмарке Ака Морчиладзе выступит в павильоне Канады, страны-почетного гостя 2021 года, на тему "Сохранение и защита языков и культуры – какими мы были" (Preserving and Protecting Languages and Culture – The Way We Were – Canadian-Georgian series).Кроме того, в рамках литературного тура Ака Морчиладзе проведет встречи в Швейцарии и Германии. Тур начнется 5 октября в цюрихском Доме литературы мероприятием Междисциплинарного фестиваля грузинской культуры "Мост Цюрих-Тбилиси" и продолжится встречами с читателями в мюнхенском Доме литературы, которые состоятся 15 октября, а также в Центральной библиотеке Нюрнберга 20 октября.Стоит отметить, что на немецкий язык переведено до девяти книг Аки Морчиладзе.Далее, 23 октября в рамках Франкфуртской книжной ярмарки и ежегодного литературного фестиваля LiteraturBahnhof в Доме книги (Haus des Buches) писатель Лаша Бакрадзе представит немецким читателям последние немецкие переводы грузинских авторов.Франкфуртская книжная ярмарка – крупнейшая книжная ярмарка в мире, в которой ежегодно участвуют тысячи издателей и авторов. Грузия традиционно и ежегодно участвует во Франкфуртской книжной ярмарке с 2007 года, с национальным стендом и разнообразной литературной программой, где проводятся различные литературные мероприятия с участием грузинских авторов и издателей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

