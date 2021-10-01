https://sputnik-georgia.ru/20211001/klip-bts-i-coldplay-za-pervye-chasy-nabrali-bolee-desyati-millionov-prosmotrov-260075406.html
Клип BTS и Coldplay за первые часы набрали более десяти миллионов просмотров
Клип BTS и Coldplay за первые часы набрали более десяти миллионов просмотров
Фанаты в восторге от невероятной коллаборации группы Coldplay и BTS и не жалеют дарить клипу все больше и больше просмотров 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T12:51+0400
2021-10-01T12:51+0400
2021-10-01T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Популярные музыкальные группы Coldplay и BTS выпустили клип на совместную песню "My Universe". Видео, опубликованное на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрало свыше десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков.По сюжету события в клипе происходят в далеком будущем, в мире, где музыка под запретом. Но участники трех групп с разных планет объединяются и при посредством голографических технологий дают совместный концерт.Главные герои клипа – BTS, Coldplay и группа пришельцев Supernova 7. Этот трек войдет в новый альбом Coldplay. Его релиз состоится 15 октября.Поклонники от необычного клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", – пишут в комментариях к видео пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
coldplay, зарубежные звезды, bts
Клип BTS и Coldplay за первые часы набрали более десяти миллионов просмотров
12:51 01.10.2021 (обновлено: 13:22 01.10.2021)
Фанаты в восторге от невероятной коллаборации группы Coldplay и BTS и не жалеют дарить клипу все больше и больше просмотров
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Популярные музыкальные группы Coldplay и BTS выпустили клип на совместную песню "My Universe". Видео, опубликованное на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрало
свыше десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков.
По сюжету события в клипе происходят в далеком будущем, в мире, где музыка под запретом. Но участники трех групп с разных планет объединяются и при посредством голографических технологий дают совместный концерт.
Главные герои клипа – BTS, Coldplay и группа пришельцев Supernova 7. Этот трек войдет в новый альбом Coldplay. Его релиз состоится 15 октября.
Поклонники от необычного клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", – пишут в комментариях к видео пользователи.
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