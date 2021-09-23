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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210923/poklonniki-raskritikovali-eldzheya-za-kopirovanie-obraza-the-weeknd-v-novom-klipe-259830252.html
Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе
Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе
Грубый плагиат или просто кризис? Разбираемся, почему Элджей и "Пошлая Молли" наделали столько шума 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T15:46+0400
2021-09-23T15:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
элджей
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
зарубежные звезды
the weeknd
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа канадского исполнителя The Weeknd в новом клипе рэпера на трек "Дом Периньон", который он записал совместно с группой "Пошлая Молли".По сюжету клипа, Элджей и солист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный приходят в себя после куражной ночи, обнаруживают себя в абсолютно незнакомом виде и по кадрам в фотоаппарате стараются восстановить случившиеся с ними накануне события. Среди проделок молодых людей, судя по снимкам, оказываются не только стрип-клубы и пьянки, но пластические операции – вот почему на утро они не похожи на себя."Чувак, что с твоим лицом?" – обращается Кирилл к Элджею в начале клипа. "Ты свое видел?" – отвечает на вопрос друга Элджей.Часть комментаторов соцсети сразу же заметила, что сюжет видео напоминает события американской комедии "Мальчишник в Вегасе". А другая отметила, что в новом клипе Элджей и Кирилл Бледный скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного клипа на песню Save Your Tears. Такой поступок фанаты назвали грубым нарушением и обвинили музыкантов в плагиате.Клип The Weeknd вышел в начале 2021 года и стал очень популярным в Интернете. В видео Абель Тесфайе появляется в амплуа музыканта со множеством пластических операций на лице. Фанаты решили, что так певец высмеял своих фальшивых коллег по шоу-бизнесу. Что хотели сказать своим клипом Элджей и Кирилл Бледный – пока неясно. Исполнители не давали никаких комментариев. А тем временем некоторые подписчики и вовсе решили, что таким образом рэпер "отмечает" свой развод с Настей Ивлеевой и якобы начинает жизнь с нового листа.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды, the weeknd

Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе

15:46 23.09.2021
188
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina / Перейти в фотобанкВыступление хип-хоп-исполнителя Элджея
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
/
Перейти в фотобанк
Грубый плагиат или просто кризис? Разбираемся, почему Элджей и "Пошлая Молли" наделали столько шума
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа канадского исполнителя The Weeknd в новом клипе рэпера на трек "Дом Периньон", который он записал совместно с группой "Пошлая Молли".
По сюжету клипа, Элджей и солист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный приходят в себя после куражной ночи, обнаруживают себя в абсолютно незнакомом виде и по кадрам в фотоаппарате стараются восстановить случившиеся с ними накануне события. Среди проделок молодых людей, судя по снимкам, оказываются не только стрип-клубы и пьянки, но пластические операции – вот почему на утро они не похожи на себя.
"Чувак, что с твоим лицом?" – обращается Кирилл к Элджею в начале клипа. "Ты свое видел?" – отвечает на вопрос друга Элджей.

Часть комментаторов соцсети сразу же заметила, что сюжет видео напоминает события американской комедии "Мальчишник в Вегасе". А другая отметила, что в новом клипе Элджей и Кирилл Бледный скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного клипа на песню Save Your Tears. Такой поступок фанаты назвали грубым нарушением и обвинили музыкантов в плагиате.
Клип The Weeknd вышел в начале 2021 года и стал очень популярным в Интернете. В видео Абель Тесфайе появляется в амплуа музыканта со множеством пластических операций на лице. Фанаты решили, что так певец высмеял своих фальшивых коллег по шоу-бизнесу.
Что хотели сказать своим клипом Элджей и Кирилл Бледный – пока неясно. Исполнители не давали никаких комментариев. А тем временем некоторые подписчики и вовсе решили, что таким образом рэпер "отмечает" свой развод с Настей Ивлеевой и якобы начинает жизнь с нового листа.
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