https://sputnik-georgia.ru/20210923/poklonniki-raskritikovali-eldzheya-za-kopirovanie-obraza-the-weeknd-v-novom-klipe-259830252.html

Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе

Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе

Грубый плагиат или просто кризис? Разбираемся, почему Элджей и "Пошлая Молли" наделали столько шума 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T15:46+0400

2021-09-23T15:46+0400

2021-09-23T15:46+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

элджей

настя ивлеева

российский шоу-бизнес

зарубежные звезды

the weeknd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251847216_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_6117f33aad0598a4dd3ace10f776e534.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа канадского исполнителя The Weeknd в новом клипе рэпера на трек "Дом Периньон", который он записал совместно с группой "Пошлая Молли".По сюжету клипа, Элджей и солист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный приходят в себя после куражной ночи, обнаруживают себя в абсолютно незнакомом виде и по кадрам в фотоаппарате стараются восстановить случившиеся с ними накануне события. Среди проделок молодых людей, судя по снимкам, оказываются не только стрип-клубы и пьянки, но пластические операции – вот почему на утро они не похожи на себя."Чувак, что с твоим лицом?" – обращается Кирилл к Элджею в начале клипа. "Ты свое видел?" – отвечает на вопрос друга Элджей.Часть комментаторов соцсети сразу же заметила, что сюжет видео напоминает события американской комедии "Мальчишник в Вегасе". А другая отметила, что в новом клипе Элджей и Кирилл Бледный скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного клипа на песню Save Your Tears. Такой поступок фанаты назвали грубым нарушением и обвинили музыкантов в плагиате.Клип The Weeknd вышел в начале 2021 года и стал очень популярным в Интернете. В видео Абель Тесфайе появляется в амплуа музыканта со множеством пластических операций на лице. Фанаты решили, что так певец высмеял своих фальшивых коллег по шоу-бизнесу. Что хотели сказать своим клипом Элджей и Кирилл Бледный – пока неясно. Исполнители не давали никаких комментариев. А тем временем некоторые подписчики и вовсе решили, что таким образом рэпер "отмечает" свой развод с Настей Ивлеевой и якобы начинает жизнь с нового листа.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды, the weeknd