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Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа The Weeknd в новом клипе
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© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina/
Грубый плагиат или просто кризис? Разбираемся, почему Элджей и "Пошлая Молли" наделали столько шума
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Поклонники раскритиковали Элджея за копирование образа канадского исполнителя The Weeknd в новом клипе рэпера на трек "Дом Периньон", который он записал совместно с группой "Пошлая Молли".
По сюжету клипа, Элджей и солист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный приходят в себя после куражной ночи, обнаруживают себя в абсолютно незнакомом виде и по кадрам в фотоаппарате стараются восстановить случившиеся с ними накануне события. Среди проделок молодых людей, судя по снимкам, оказываются не только стрип-клубы и пьянки, но пластические операции – вот почему на утро они не похожи на себя.
"Чувак, что с твоим лицом?" – обращается Кирилл к Элджею в начале клипа. "Ты свое видел?" – отвечает на вопрос друга Элджей.
Часть комментаторов соцсети сразу же заметила, что сюжет видео напоминает события американской комедии "Мальчишник в Вегасе". А другая отметила, что в новом клипе Элджей и Кирилл Бледный скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного клипа на песню Save Your Tears. Такой поступок фанаты назвали грубым нарушением и обвинили музыкантов в плагиате.
Часть комментаторов соцсети сразу же заметила, что сюжет видео напоминает события американской комедии "Мальчишник в Вегасе". А другая отметила, что в новом клипе Элджей и Кирилл Бледный скопировали образ рэпера The Weeknd из его известного клипа на песню Save Your Tears. Такой поступок фанаты назвали грубым нарушением и обвинили музыкантов в плагиате.
Клип The Weeknd вышел в начале 2021 года и стал очень популярным в Интернете. В видео Абель Тесфайе появляется в амплуа музыканта со множеством пластических операций на лице. Фанаты решили, что так певец высмеял своих фальшивых коллег по шоу-бизнесу.
Что хотели сказать своим клипом Элджей и Кирилл Бледный – пока неясно. Исполнители не давали никаких комментариев. А тем временем некоторые подписчики и вовсе решили, что таким образом рэпер "отмечает" свой развод с Настей Ивлеевой и якобы начинает жизнь с нового листа.
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