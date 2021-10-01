Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГород Батуми в солнечную погоду. Дома на первой линии у моря
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили.
Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что большое количество полицейской спецтехники особого назначения из Зугдиди направляется в сторону Батуми.
"Во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. Мобилизованы специальные подразделения полиции. Что касается передвижения, это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет",- сказал заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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