https://sputnik-georgia.ru/20211001/peredvizhenie-spetsnaza-v-batumi-ne-svyazano-s-yakoby-priezdom-saakashvili---mvd-260085478.html

Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД

Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД

В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T16:39+0400

2021-10-01T16:39+0400

2021-10-01T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили.СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа>>Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что большое количество полицейской спецтехники особого назначения из Зугдиди направляется в сторону Батуми.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили