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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/peredvizhenie-spetsnaza-v-batumi-ne-svyazano-s-yakoby-priezdom-saakashvili---mvd-260085478.html
Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД
Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T16:39+0400
2021-10-01T16:39+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили.СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа&gt;&gt;Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что большое количество полицейской спецтехники особого назначения из Зугдиди направляется в сторону Батуми.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили

Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД

16:39 01.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГород Батуми в солнечную погоду. Дома на первой линии у моря
Город Батуми в солнечную погоду. Дома на первой линии у моря - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло данные об особом передвижении спецназа в Батуми, появившиеся после сообщений о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили.
СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа>>
Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что большое количество полицейской спецтехники особого назначения из Зугдиди направляется в сторону Батуми.

"Во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. Мобилизованы специальные подразделения полиции. Что касается передвижения, это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет",- сказал заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.

В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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