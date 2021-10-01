https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-ne-pokidal-predely-ukrainy---mvd-gruzii-260081774.html
Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии
Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии
Официальный Тбилиси вновь опроверг информацию о возвращении Саакашвили в Грузию 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T15:06+0400
2021-10-01T15:06+0400
2021-10-01T15:37+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24830/96/248309664_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_340c33d4fb8f5acfe6924e5057a437ee.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сообщил о своем возвращении на родину, не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу."Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину>>В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.Между тем, по информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец."Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", – сообщила телекомпания.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24830/96/248309664_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_b885292670a11a5c2a23f16b8595f33b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили
Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии
15:06 01.10.2021 (обновлено: 15:37 01.10.2021)
Официальный Тбилиси вновь опроверг информацию о возвращении Саакашвили в Грузию
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сообщил о своем возвращении на родину, не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.
"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михаил Саакашвили не выезжал через границы Украины", – сказал Дарахвелидзе.
Между тем, по информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец.
"Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", – сообщила телекомпания.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Читайте также:
"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра
"Я на вас надеюсь"- Саакашвили
обратился к жителям Грузии с призывами
Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.