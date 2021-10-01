https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-ne-pokidal-predely-ukrainy---mvd-gruzii-260081774.html

Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии

Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии

Официальный Тбилиси вновь опроверг информацию о возвращении Саакашвили в Грузию 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T15:06+0400

2021-10-01T15:06+0400

2021-10-01T15:37+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сообщил о своем возвращении на родину, не покидал границы Украины, соответственно, он не может находиться в Грузии, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу."Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину>>В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.Между тем, по информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в украинском городе Трускавец."Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", – сообщила телекомпания.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили