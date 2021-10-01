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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/pereputal-1-oktyabrya-s-1-aprelya--novost-o-vozvraschenii-saakashvili-vzorvala-sotsseti-260086756.html
"Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети
"Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети
Видеообращение Михаила Саакашвили, снятое якобы в Батуми, стало предметом бурных обсуждений и споров в социальных сетях 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T17:02+0400
2021-10-01T17:41+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
аналитика
михаил саакашвили
обзоры
возвращение саакашвили
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Грузинские пользователи соцсетей, как всегда, разделились на два лагеря – те, кто поверили ему, и те, кто уверен – это очередной предвыборный "перл" от экс-президента.Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье&gt;&gt;В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Позже он распространил два видеообращения, якобы из Батуми, с призывом всем идти на выборы 2 октября, а третье – выйти и заполнить проспект Руставели и площадь Свободы в Тбилиси. Представители грузинских властей назвали это "клоунадой" и "обезьянничеством" и уверяют – Саакашвили не покидал территорию Украины, это подтвердили и в МВД Грузии – в ведомстве заявили, что бывший президент не пересекал границу."Жаль несчастных, кто верит этому неадекватному человеку, как всегда блеф, он своей тени боится, он в тюрьму сядет", - пишет Yana Mikadze."Я поражаюсь, как это не знают власти? Миша что, птичка, прилетел втихаря или подкоп сделал? Дааа, прям диву даешься !!! Ха-ха!!" - пишет Diana Gukasova"Пусть наведет там порядок, а то процветает грабеж и нищета. Давно пора Мише вернуться к власти", - уверена Оксана Данилова."Да тут он просто билет через Марс брал, компания "Марсияне" летает за 20 секунд с любой точки мира … Это вам не "bees" и всякая ерунда", - шутит пользователь Sber Polarisgeo SberevgenishviliХорошо известно, что грузинским интернет-пользователям не занимать сарказма и остроумия - видеообращение Саакашвили уже запустило в социальных сетях необратимый процесс создания многочисленных фото- и видеоприколов.Грузинский певец Темур Татарашвили сделал пародию на Саакашвили – он снял видео, где приветствует зрителей якобы из Майами. По кадрам понятно, что он снимал селфи на фоне широкого монитора.Неисчерпаемое количество "мемов" родилось на основе версий по поводу того, как именно Саакашвили мог попасть в Грузию, если не официально.Одним из предположений стало то, что экс-президент вылез из трещины на склоне Вашлиджвари в Тбилиси – места, где несколько месяцев существовала угроза схода оползня.Кто-то предположил, что экс-президенту пришлось добираться в обход турецко-грузинской границы."Где-то на турецко-грузинской границе", - говорится в описании под фото.Знатоки фотошопа сделали целый коллаж из путешествий Саакашвили по миру: "Приветствую вас из моего Сиднея. Приветствую вас из моего Токио. Приветствую вас из моего Берлина. Приветствую вас из моей Москвы". К слову, свое видеообращение якобы из Батуми экс-президент начал со слов: "Приветствую вас из моего Батуми".Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аналитика, михаил саакашвили, обзоры, возвращение саакашвили

"Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети

17:02 01.10.2021 (обновлено: 17:41 01.10.2021)
776
© AP Photo / Efrem LukatskyМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Видеообращение Михаила Саакашвили, снятое якобы в Батуми, стало предметом бурных обсуждений и споров в социальных сетях
Грузинские пользователи соцсетей, как всегда, разделились на два лагеря – те, кто поверили ему, и те, кто уверен – это очередной предвыборный "перл" от экс-президента.
Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье>>
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Позже он распространил два видеообращения, якобы из Батуми, с призывом всем идти на выборы 2 октября, а третье – выйти и заполнить проспект Руставели и площадь Свободы в Тбилиси.
Представители грузинских властей назвали это "клоунадой" и "обезьянничеством" и уверяют – Саакашвили не покидал территорию Украины, это подтвердили и в МВД Грузии – в ведомстве заявили, что бывший президент не пересекал границу.
© SputnikВернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура
Вернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Вернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура
© Sputnik
"Жаль несчастных, кто верит этому неадекватному человеку, как всегда блеф, он своей тени боится, он в тюрьму сядет", - пишет Yana Mikadze.
"Я поражаюсь, как это не знают власти? Миша что, птичка, прилетел втихаря или подкоп сделал? Дааа, прям диву даешься !!! Ха-ха!!" - пишет Diana Gukasova

"Одессу с Батуми перепутал, или 1 октября с 1 апреля?" - спрашивает Natalia Goqadze.

"Пусть наведет там порядок, а то процветает грабеж и нищета. Давно пора Мише вернуться к власти", - уверена Оксана Данилова.
"Да тут он просто билет через Марс брал, компания "Марсияне" летает за 20 секунд с любой точки мира … Это вам не "bees" и всякая ерунда", - шутит пользователь Sber Polarisgeo Sberevgenishvili
Хорошо известно, что грузинским интернет-пользователям не занимать сарказма и остроумия - видеообращение Саакашвили уже запустило в социальных сетях необратимый процесс создания многочисленных фото- и видеоприколов.
Грузинский певец Темур Татарашвили сделал пародию на Саакашвили – он снял видео, где приветствует зрителей якобы из Майами. По кадрам понятно, что он снимал селфи на фоне широкого монитора.
Неисчерпаемое количество "мемов" родилось на основе версий по поводу того, как именно Саакашвили мог попасть в Грузию, если не официально.
Одним из предположений стало то, что экс-президент вылез из трещины на склоне Вашлиджвари в Тбилиси – места, где несколько месяцев существовала угроза схода оползня.
Кто-то предположил, что экс-президенту пришлось добираться в обход турецко-грузинской границы.
"Где-то на турецко-грузинской границе", - говорится в описании под фото.
Знатоки фотошопа сделали целый коллаж из путешествий Саакашвили по миру: "Приветствую вас из моего Сиднея. Приветствую вас из моего Токио. Приветствую вас из моего Берлина. Приветствую вас из моей Москвы". К слову, свое видеообращение якобы из Батуми экс-президент начал со слов: "Приветствую вас из моего Батуми".
Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

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