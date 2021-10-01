https://sputnik-georgia.ru/20211001/spustya-vosem-let-ya-v-gruzii---saakashvili--pozhelal-vsem-dobrogo-utra-260067798.html

"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра

"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра

Третий президент Грузии, которого ждали на родине 2 октября, заявил, что уже в Грузии 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T09:23+0400

2021-10-01T09:23+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили через Facebook пожелал сегодня всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии."Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – написал экс-президент, хотя ждали его на родине только завтра к ночи.Что означает этот пост – пока не ясно. В настоящее время неизвестно, где находится политик и сумел ли он вернуться на родину. Под сообщением комментарии оставили тысячи пользователей соцсети, большая часть – в недоумении.В МВД Грузии пока не подтверждают и не опровергают прибытие в Грузию Михаила Саакашвили. Не делали комментариев и в "Едином Нацдвижении".Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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