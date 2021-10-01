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"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра
"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра
Третий президент Грузии, которого ждали на родине 2 октября, заявил, что уже в Грузии 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T09:23+0400
2021-10-01T09:23+0400
2021-10-01T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили через Facebook пожелал сегодня всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии."Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – написал экс-президент, хотя ждали его на родине только завтра к ночи.Что означает этот пост – пока не ясно. В настоящее время неизвестно, где находится политик и сумел ли он вернуться на родину. Под сообщением комментарии оставили тысячи пользователей соцсети, большая часть – в недоумении.В МВД Грузии пока не подтверждают и не опровергают прибытие в Грузию Михаила Саакашвили. Не делали комментариев и в "Едином Нацдвижении".Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили
"Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра
09:23 01.10.2021 (обновлено: 10:09 01.10.2021)
Третий президент Грузии, которого ждали на родине 2 октября, заявил, что уже в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили через Facebook пожелал сегодня всем доброго утра, заявив, что он уже в Грузии.
"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – написал экс-президент, хотя ждали его на родине только завтра к ночи.
Что означает этот пост – пока не ясно. В настоящее время неизвестно, где находится политик и сумел ли он вернуться на родину. Под сообщением комментарии оставили тысячи пользователей соцсети, большая часть – в недоумении.
В МВД Грузии пока не подтверждают и не опровергают прибытие в Грузию Михаила Саакашвили. Не делали комментариев и в "Едином Нацдвижении".
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.
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