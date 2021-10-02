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Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии
Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии
Ранее в МИД Украины выразили готовность оказать поддержку задержанному Михаилу Саакашвили и вызвали посла Грузии на консультации 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T13:26+0400
2021-10-02T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается, и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку. и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Администрация президента Украины заявила о необходимости забрать Саакашвили из Грузии
13:26 02.10.2021 (обновлено: 13:46 02.10.2021)
Ранее в МИД Украины выразили готовность оказать поддержку задержанному Михаилу Саакашвили и вызвали посла Грузии на консультации
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Тбилиси имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
"Ожидаем понятного ответа от органов Грузии и будем принимать решения после консультаций на уровне министров иностранных дел, сейчас наш МИД занимается этим. Президент все время держит на контроле эту ситуацию. Он (Саакашвили – ред.) гражданин Украины, и мы должны забрать своего гражданина", – заявил Подоляк в комментарии изданию "Вести", видео которого опубликовано в Telegram издания.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается, и срок ему придется отбывать на родине.
Сам экс-президент объявил голодовку. и как гражданин Украины просит встречи с консулом.
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