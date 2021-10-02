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Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество по делу Саакашвили
Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество по делу Саакашвили
Сам экс-президент после ареста объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T12:01+0400
2021-10-02T12:01+0400
2021-10-02T12:10+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (экс-глава Военной полиции Минобороны Грузии – ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", – сказал Гарибашвили журналистам.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку, и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество по делу Саакашвили
12:01 02.10.2021 (обновлено: 12:10 02.10.2021)
Сам экс-президент после ареста объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
"Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (экс-глава Военной полиции Минобороны Грузии – ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", – сказал Гарибашвили журналистам.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Сам экс-президент объявил голодовку, и как гражданин Украины просит встречи с консулом.
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