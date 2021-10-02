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Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
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"С любовью – М. Саакашвили" – экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмы
"С любовью – М. Саакашвили" – экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмы
К этому времени со слов омбудсмена известно, что заключенный Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T10:18+0400
2021-10-02T10:34+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из руставской тюрьмы №12, в котором призвал сторонников ничего не бояться и идти до конца.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.В письме Саакашвили называет вынесенные приговоры "заказом Путина" и уверяет, что ни одна страна, кроме России, не признает их."Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я все оставил в Киеве и приехал сюда, я знал, что по большей вероятности меня поймают по полностью выдуманным, фальшивым приговорам, &lt;...&gt; но я все равно приехал, поскольку верю в свою страну и каждого из вас!" – пишет Саакашвили.Экс-президент призвал соратников прийти на выборы и верить, что победа в руках каждого из них."Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос, и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках", – отметил он.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

"С любовью – М. Саакашвили" – экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмы

10:18 02.10.2021 (обновлено: 10:34 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени со слов омбудсмена известно, что заключенный Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из руставской тюрьмы №12, в котором призвал сторонников ничего не бояться и идти до конца.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
В письме Саакашвили называет вынесенные приговоры "заказом Путина" и уверяет, что ни одна страна, кроме России, не признает их.
"Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я все оставил в Киеве и приехал сюда, я знал, что по большей вероятности меня поймают по полностью выдуманным, фальшивым приговорам, <...> но я все равно приехал, поскольку верю в свою страну и каждого из вас!" – пишет Саакашвили.
Экс-президент призвал соратников прийти на выборы и верить, что победа в руках каждого из них.
"Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос, и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках", – отметил он.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.

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