https://sputnik-georgia.ru/20211002/dolzhen-za-eto-otvetit--politolog-ob-obvineniyakh-vydvinutykh-v-adres-saakashvili-260136976.html

"Должен за это ответить" – политолог об обвинениях, выдвинутых в адрес Саакашвили

"Должен за это ответить" – политолог об обвинениях, выдвинутых в адрес Саакашвили

В Грузии возбуждено пять уголовных дел против экс-президента – по двум уже вынесены заочные приговоры - 3 и 6 лет лишения свободы 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T17:06+0400

2021-10-02T17:06+0400

2021-10-02T17:06+0400

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михаил саакашвили

петре мамрадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен понести наказание за содеянные преступления, как уголовные, так и антигосударственные, заявил политолог Петре Мамрадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."Я его близко знаю, познакомились мы, когда ему было 24 года, в 1992 году. Мы очень плотно вместе работали. Саакашвили, будучи клиническим психопатом, выродился в закоренелого преступника, совершившего уголовные преступления. Кроме того, это – государственный преступник. Он совершил государственное преступление в августе 2008 года, когда начал военно-политическую авантюру, и он должен за это ответить", - сказал Мамрадзе.В разговоре политолог вспомнил и другие дела, по которым проходит задержанный экс-президент."Вспомним дело полковника Серго Тетрадзе, который был подвержен страшным пыткам по его (Саакашвили – ред.) приказу. Сейчас только маленькая доля его преступлений доказана. Я очень надеюсь, что скоро будут доказаны и другие", – заключил Мамрадзе.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, петре мамрадзе, возвращение и арест саакашвили