https://sputnik-georgia.ru/20211002/delo-saakashvili-kak-ekzamen-dlya-gruzii-kak-v-mir-otreagirovali-na-arest-eks-prezidenta-260134299.html

Дело Саакашвили как экзамен для Грузии: как в мире отреагировали на арест экс-президента

Дело Саакашвили как экзамен для Грузии: как в мире отреагировали на арест экс-президента

Приезд бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину и его арест вызвали большой резонанс как внутри страны, так и за ее пределами 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T15:52+0400

2021-10-02T15:52+0400

2021-10-02T16:53+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Уже второй день экс-глава Грузии Михаил Саакашвили находится в центре всеобщего внимания – его арест комментируют госведомства различных стран, политики и зарубежные СМИ.Глава МИД Грузии оценил реакцию Киева на арест Саакашвили>>Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.Министерство иностранных дел Литвы призывает не политизировать решения, связанные с Саакашвили, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети Twitter. Посол США в Грузии Келли Дегнан считает, что дело Саакашвили станет экзаменом для Грузии."Дело Саакашвили станет экзаменом для грузинской судебной системы. Мы будем наблюдать за тем, ведется ли это дело беспристрастно и в соответствии с грузинским законодательством, международными обязательствами Грузии. Именно это мы надеемся увидеть", – заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Американский дипломат считает, что Грузии нужна политическая стабильность, а не поляризация."Намного важнее говорить о продвижении вперед, чем о вчерашнем дне. Мы хотим, чтобы люди были сосредоточены на выборах. Я думаю, что Грузии нужно больше политической стабильности, а не поляризация. Есть множество вопросов, с которыми эта страна должна справиться, такие как рабочие места, высокие цены, коронавирус, образование, вода, дороги. Мы надеемся, что после этих выборов политические лидеры Грузии вернутся к работе над вопросами, которые приоритетны для грузинского общества", – сказала Келли Дегнан.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Саакашвили украинский гражданин, и ему будет оказана соответствующая поддержка."Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – пояснил Кулеба.Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что Саакашвили заслужил место в тюрьме. "Ну вот, наконец-то Саакашвили занял свое заслуженное место в грузинской тюрьме. А обвиняется он в совершении тяжких, в том числе коррупционных преступлений, совершенных в должности президента Грузии", -– написал Кузьмин в своем Telegram-канале.О возвращении и задержании Саакашвили в Грузию пишут и западные СМИ:New York Times: это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством.Financial Times: в Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией "Грузинская мечта" и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается, и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку, и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили