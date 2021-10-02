https://sputnik-georgia.ru/20211002/mid-ukrainy-vyrazil-gotovnost-okazat-podderzhku-zaderzhannomu-v-gruzii-saakashvili-260125318.html

МИД Украины выразил готовность оказать поддержку задержанному в Грузии Саакашвили

МИД Украины выразил готовность оказать поддержку задержанному в Грузии Саакашвили

Ранее в администрации президента Украины выразили недовольство задержанием Михаила Саакашвили и увидели в этом "мотив мести" 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T12:19+0400

2021-10-02T12:19+0400

2021-10-02T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – сказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается, и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку, и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили