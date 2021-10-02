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Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/saakashvili-gotovil-v-gruzii-gosperevorot-posle-vyborov-zayavil-kobakhidze-260118960.html
Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе
Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе
Сам третий президент Грузии в своем письме из тюрьмы отметил, что был готов к задержанию, но приехал ради населения 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T10:30+0400
2021-10-02T10:42+0400
местные выборы в грузии 2021
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михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили готовился совершить госпереворот, приехав на родину, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", – сказал Кобахидзе журналистам.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе

10:30 02.10.2021 (обновлено: 10:42 02.10.2021)
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© Facebook / Mikhail Saakashvili Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Facebook / Mikhail Saakashvili
Сам третий президент Грузии в своем письме из тюрьмы отметил, что был готов к задержанию, но приехал ради населения
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили готовился совершить госпереворот, приехав на родину, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", – сказал Кобахидзе журналистам.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.

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