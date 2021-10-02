https://sputnik-georgia.ru/20211002/saakashvili-gotovil-v-gruzii-gosperevorot-posle-vyborov-zayavil-kobakhidze-260118960.html

Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе

Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе

Сам третий президент Грузии в своем письме из тюрьмы отметил, что был готов к задержанию, но приехал ради населения 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T10:30+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили готовился совершить госпереворот, приехав на родину, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", – сказал Кобахидзе журналистам.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили