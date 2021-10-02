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Саакашвили мог попасть в Грузию через Турцию – эксперт
Саакашвили мог попасть в Грузию через Турцию – эксперт
За незаконное пересечение государственной границы страны третьему президенту Грузии уже предъявлено обвинение, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения... 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T16:32+0400
2021-10-02T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в страну через Турцию, рассказал председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили в интервью Sputnik Грузия.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве."В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтем тот факт, что Саакашвили пересек границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию", – сказал Аладашвили.По мнению эксперта, Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию. Как отмечает Аладашвили, в результате незаконного пересечения грузино-турецкой сухопутной границы не раз задерживали людей, и это говорит о том, что периметр границы не контролируется полностью. С большой вероятностью, экс-президент об этом знал, считает он.Что касается возможного перемещения Саакашвили в Грузию через Армению или Азербайджан, эксперт считает, что это маловероятно, поскольку в этих странах третьего президента Грузии знает больше половины населения и это могло повысить для него риски."Хотя это все лишь догадки, и я надеюсь, что со временем все станет известно", – заключил Аладашвили.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, турция, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили мог попасть в Грузию через Турцию – эксперт

16:32 02.10.2021 (обновлено: 16:48 02.10.2021)
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© AFP / JOHN THYSМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© AFP / JOHN THYS
За незаконное пересечение государственной границы страны третьему президенту Грузии уже предъявлено обвинение, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть в страну через Турцию, рассказал председатель грузинского Центра по общественному контролю за деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили в интервью Sputnik Грузия.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
"В Грузию можно попасть тремя путями: по воздуху, по морю и по суше. Если мы учтем тот факт, что Саакашвили пересек границу незаконно, я предполагаю, он мог попасть в страну через Турцию", – сказал Аладашвили.
По мнению эксперта, Саакашвили прилетел из Украины в Турцию, а оттуда перебрался по сухопутной границе в Грузию. Как отмечает Аладашвили, в результате незаконного пересечения грузино-турецкой сухопутной границы не раз задерживали людей, и это говорит о том, что периметр границы не контролируется полностью. С большой вероятностью, экс-президент об этом знал, считает он.
Что касается возможного перемещения Саакашвили в Грузию через Армению или Азербайджан, эксперт считает, что это маловероятно, поскольку в этих странах третьего президента Грузии знает больше половины населения и это могло повысить для него риски.
"Хотя это все лишь догадки, и я надеюсь, что со временем все станет известно", – заключил Аладашвили.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.

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