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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/den-vyborov-v-gruzii--mvd-vozbudilo-16-ugolovnykh-del-260164838.html
День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
Большая часть уголовных дел в день выборов возбуждена по статье "насилие" 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:18+0400
2021-10-03T13:18+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2 октября в целом прошли мирно, однако за день возбуждено 16 уголовных по инцидентам у избирательных участков, заявила директора Департамента стратегических коммуникаций МВД Кетеван Ковзиашвили на брифинге.Уголовные дела возбуждены по нарушениям, зафиксированным на избирательных участках в Тбилиси, Кварели (Кахети), Марнеули (Квемо Картли), Зугдиди и Сенаки (Самегрело), Гардабани (Квемо Картли), Лентехи (Сванети) и Ланчхути (Гурия).Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии&gt;&gt;"На данный момент начато следствие по 16 уголовным делам. В том числе по факту физического противостояния у избирательного участка №30 в поселке Поничала в Тбилиси, по факту насилия возле избирательного участка №10 в Кварели и т. д.", – заявила Ковзиашвили, отметив, что большая часть дел возбуждена по статье "насилие".В административном порядке полиция задержала семь человек, в том числе трех – в Марнеули, двух – в Аспиндза, одного – в Ланчхути и одного – в Тбилиси.По данным МВД, всего полиция отреагировала примерно на двести инцидентов на территории избирательных участков в день выборов. Только в одном случае нарушитель был оштрафован в административном порядке на сумму в две тысячи лари.Местные выборы в Грузии состоялись 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, выборы

День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел

13:18 03.10.2021
146
© Sputnik / Shota NozadzeМарнеули. Голосование на 89-м участке. Обострение ситуации на участке. Парламентские выборы в Грузии 2020
Марнеули. Голосование на 89-м участке. Обострение ситуации на участке. Парламентские выборы в Грузии 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Shota Nozadze
Большая часть уголовных дел в день выборов возбуждена по статье "насилие"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2 октября в целом прошли мирно, однако за день возбуждено 16 уголовных по инцидентам у избирательных участков, заявила директора Департамента стратегических коммуникаций МВД Кетеван Ковзиашвили на брифинге.
Уголовные дела возбуждены по нарушениям, зафиксированным на избирательных участках в Тбилиси, Кварели (Кахети), Марнеули (Квемо Картли), Зугдиди и Сенаки (Самегрело), Гардабани (Квемо Картли), Лентехи (Сванети) и Ланчхути (Гурия).
Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии>>
"На данный момент начато следствие по 16 уголовным делам. В том числе по факту физического противостояния у избирательного участка №30 в поселке Поничала в Тбилиси, по факту насилия возле избирательного участка №10 в Кварели и т. д.", – заявила Ковзиашвили, отметив, что большая часть дел возбуждена по статье "насилие".
В административном порядке полиция задержала семь человек, в том числе трех – в Марнеули, двух – в Аспиндза, одного – в Ланчхути и одного – в Тбилиси.
По данным МВД, всего полиция отреагировала примерно на двести инцидентов на территории избирательных участков в день выборов. Только в одном случае нарушитель был оштрафован в административном порядке на сумму в две тысячи лари.
Местные выборы в Грузии состоялись 2 октября.
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