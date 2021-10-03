https://sputnik-georgia.ru/20211003/den-vyborov-v-gruzii--mvd-vozbudilo-16-ugolovnykh-del-260164838.html

День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел

День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел

Большая часть уголовных дел в день выборов возбуждена по статье "насилие" 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2 октября в целом прошли мирно, однако за день возбуждено 16 уголовных по инцидентам у избирательных участков, заявила директора Департамента стратегических коммуникаций МВД Кетеван Ковзиашвили на брифинге.Уголовные дела возбуждены по нарушениям, зафиксированным на избирательных участках в Тбилиси, Кварели (Кахети), Марнеули (Квемо Картли), Зугдиди и Сенаки (Самегрело), Гардабани (Квемо Картли), Лентехи (Сванети) и Ланчхути (Гурия).Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии>>"На данный момент начато следствие по 16 уголовным делам. В том числе по факту физического противостояния у избирательного участка №30 в поселке Поничала в Тбилиси, по факту насилия возле избирательного участка №10 в Кварели и т. д.", – заявила Ковзиашвили, отметив, что большая часть дел возбуждена по статье "насилие".В административном порядке полиция задержала семь человек, в том числе трех – в Марнеули, двух – в Аспиндза, одного – в Ланчхути и одного – в Тбилиси.По данным МВД, всего полиция отреагировала примерно на двести инцидентов на территории избирательных участков в день выборов. Только в одном случае нарушитель был оштрафован в административном порядке на сумму в две тысячи лари.Местные выборы в Грузии состоялись 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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