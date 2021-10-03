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В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков

В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков

ЦИК Грузии сообщил итоги выборов в сакребуло Тбилиси

2021-10-03T14:22+0400

2021-10-03T14:22+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК Грузии подсчитал голоса на всех избирательных участках в столице.По данным Центризбиркома, барьер 2,5% удалось преодолеть следующим партиям: Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. В них принимали участие 43 субъекта.Явка избирателей в Тбилиси составила 49,1%.Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, тбилиси, цик грузии, местные выборы