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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
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В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
ЦИК Грузии сообщил итоги выборов в сакребуло Тбилиси
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК Грузии подсчитал голоса на всех избирательных участках в столице.По данным Центризбиркома, барьер 2,5% удалось преодолеть следующим партиям: Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. В них принимали участие 43 субъекта.Явка избирателей в Тбилиси составила 49,1%.Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, цик грузии, местные выборы

В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков

14:22 03.10.2021 (обновлено: 14:50 03.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси
Тбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Больше всего представителей в столичном сакребуло будет у "Грузинской мечты" и "Единого национального движения"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК Грузии подсчитал голоса на всех избирательных участках в столице.
По данным Центризбиркома, барьер 2,5% удалось преодолеть следующим партиям:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" (40,3%)
"Единое национальное движение" (27,97%)
"Для Грузии" (8,85%)
"Лело для Грузии" (3,63%)
"Гирчи – больше свободы" (3,3%)
"Для народа – Анна Долидзе" (2,57%).
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. В них принимали участие 43 субъекта.
Явка избирателей в Тбилиси составила 49,1%.
Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.
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