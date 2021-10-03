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В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
ЦИК Грузии сообщил итоги выборов в сакребуло Тбилиси
2021-10-03T14:22+0400
2021-10-03T14:22+0400
2021-10-03T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК Грузии подсчитал голоса на всех избирательных участках в столице.По данным Центризбиркома, барьер 2,5% удалось преодолеть следующим партиям: Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. В них принимали участие 43 субъекта.Явка избирателей в Тбилиси составила 49,1%.Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, цик грузии, местные выборы
В сакребуло Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК посчитал голоса с 100% участков
14:22 03.10.2021 (обновлено: 14:50 03.10.2021)
Больше всего представителей в столичном сакребуло будет у "Грузинской мечты" и "Единого национального движения"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси попадают шесть партий – ЦИК Грузии подсчитал голоса на всех избирательных участках в столице.
По данным Центризбиркома, барьер 2,5% удалось преодолеть следующим партиям:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" (40,3%)
"Единое национальное движение" (27,97%)
"Лело для Грузии" (3,63%)
"Гирчи – больше свободы" (3,3%)
"Для народа – Анна Долидзе" (2,57%).
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. В них принимали участие 43 субъекта.
Явка избирателей в Тбилиси составила 49,1%.
Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.
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