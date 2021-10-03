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В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра - первые данные ЦИК
2021-10-03T07:14+0400
2021-10-03T07:14+0400
2021-10-03T08:26+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы
грузия
тбилиси
каха каладзе
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цик грузии
местные выборы
итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные с 41% участков в столице. Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе не набирает необходимые 50%+1 для победы в первом туре, у него 45,5%. На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,13%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, грузия, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, итоги местных выборов в грузии 2021
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
07:14 03.10.2021 (обновлено: 08:26 03.10.2021)
Каладзе – 45,5%, Мелия – 34,13%, так распределились голоса избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.
Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные с 41% участков в столице.
Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе не набирает необходимые 50%+1 для победы в первом туре, у него 45,5%.
На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,13%.
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