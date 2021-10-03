https://sputnik-georgia.ru/20211003/kaladze---455-meliya-3413---pervye-dannye-tsik-260156234.html

В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК

В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК

В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра - первые данные ЦИК

2021-10-03T07:14+0400

2021-10-03T07:14+0400

2021-10-03T08:26+0400

местные выборы в грузии 2021

выборы

грузия

тбилиси

каха каладзе

ника мелия

цик грузии

местные выборы

итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные с 41% участков в столице. Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе не набирает необходимые 50%+1 для победы в первом туре, у него 45,5%. На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,13%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выборы, грузия, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, итоги местных выборов в грузии 2021