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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/kaladze---455-meliya-3413---pervye-dannye-tsik-260156234.html
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК
В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра - первые данные ЦИК
2021-10-03T07:14+0400
2021-10-03T08:26+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы
грузия
тбилиси
каха каладзе
ника мелия
цик грузии
местные выборы
итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные с 41% участков в столице. Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе не набирает необходимые 50%+1 для победы в первом туре, у него 45,5%. На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,13%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Тбилиси намечается второй тур выборов мэра – первые данные ЦИК

07:14 03.10.2021 (обновлено: 08:26 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦИК Грузии - данные по итогам выборов 2021 года
ЦИК Грузии - данные по итогам выборов 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Каладзе – 45,5%, Мелия – 34,13%, так распределились голоса избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.

Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные с 41% участков в столице.
Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе не набирает необходимые 50%+1 для победы в первом туре, у него 45,5%.
На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,13%.
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