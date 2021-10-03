https://sputnik-georgia.ru/20211003/aktsiy-v-tbilisi-ne-budet---u-end-drugie-plany-260167323.html

Акции в Тбилиси не будет – у ЕНД другие планы

Акции в Тбилиси не будет – у ЕНД другие планы

Воскресный день в столице по большой вероятности пройдет спокойно – никаких акций протеста никто не планирует 03.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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единое нацдвижение

местные выборы

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Единое национальное движение" не планирует сегодня никаких акций протеста в Тбилиси, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе самой крупной оппозиционной партии.В субботу в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. За день до этого в Тбилиси был задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Он призывал своих сторонников пойти на выборы, а на следующий день, 3 октября, собраться на проспекте Руставели на масштабную акцию протеста.Тбилиси после выборов проснулся в спокойной обстановке>>На данный момент оппозиция не торопится выводить своих сторонников на улицы, скорее всего по причине вторых туров. Не слышны призывы к масштабным выступлениям и от Саакашвили, который ждет очередного обвинения в руставском пенитенциарном учреждении №12.И правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент "Единое национальное движение" готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября – жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе назначается второй тур.По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы, акции протеста