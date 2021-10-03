Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Акции в Тбилиси не будет – у ЕНД другие планы
14:19 03.10.2021 (обновлено: 14:43 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - баннер партии "Национальное движение" с портретом Мелия
© photo: Sputnik / Stringer
Воскресный день в столице по большой вероятности пройдет спокойно – никаких акций протеста никто не планирует
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Единое национальное движение" не планирует сегодня никаких акций протеста в Тбилиси, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе самой крупной оппозиционной партии.
В субботу в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. За день до этого в Тбилиси был задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Он призывал своих сторонников пойти на выборы, а на следующий день, 3 октября, собраться на проспекте Руставели на масштабную акцию протеста.
"Никаких акций протеста сегодня не будет. "Национальное движение" их не анонсировало, таких планов нет. Насчет завтра и послезавтра пока ничего не могу сказать", – заявила собеседница агентства.
На данный момент оппозиция не торопится выводить своих сторонников на улицы, скорее всего по причине вторых туров. Не слышны призывы к масштабным выступлениям и от Саакашвили, который ждет очередного обвинения в руставском пенитенциарном учреждении №12.
И правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент "Единое национальное движение" готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября – жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе назначается второй тур.
По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.
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