https://sputnik-georgia.ru/20211003/kaladze-obeschaet-tbilistsam-pobedit-vo-vtorom-ture-vyborov-260164004.html
Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов
Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов
По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%. 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:46+0400
2021-10-03T12:46+0400
2021-10-03T13:04+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Кандидат "Грузинской мечты" в мэры Тбилиси Каха Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов 30 октября.Действующий мэр столицы поблагодарил горожан за оказанное доверие и выразил сожаление, что не смог победить в первом же туре.По его словам, он был практически уверен в победе в первом же туре."Я думал, что одержу победу в первом же туре, однако в последние дни произошло много политических событий. Я приму участие во втором туре и уверен, что мы одержим победу", – заявил Каладзе.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе назначается второй тур.По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы
Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов
12:46 03.10.2021 (обновлено: 13:04 03.10.2021)
По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Кандидат "Грузинской мечты" в мэры Тбилиси Каха Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов 30 октября.
Действующий мэр столицы поблагодарил горожан за оказанное доверие и выразил сожаление, что не смог победить в первом же туре.
"Очень ценю оказанное мне доверие. Мы добились уверенной победы, но, к сожалению, мне не удалось пересечь 50-процентный барьер. Однако я уважаю выбор тбилисцев, возможно, я сам упустил некоторые моменты, но я готов принять участие во втором туре, продолжить предвыборную кампанию и победить. Нам нужно реализовать много важных проектов", – сказал Каладзе.
По его словам, он был практически уверен в победе в первом же туре.
"Я думал, что одержу победу в первом же туре, однако в последние дни произошло много политических событий. Я приму участие во втором туре и уверен, что мы одержим победу", – заявил Каладзе.
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе назначается второй тур.
По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.
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