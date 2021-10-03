https://sputnik-georgia.ru/20211003/kaladze-obeschaet-tbilistsam-pobedit-vo-vtorom-ture-vyborov-260164004.html

Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов

Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов

По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%. 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T12:46+0400

2021-10-03T12:46+0400

2021-10-03T13:04+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Кандидат "Грузинской мечты" в мэры Тбилиси Каха Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов 30 октября.Действующий мэр столицы поблагодарил горожан за оказанное доверие и выразил сожаление, что не смог победить в первом же туре.По его словам, он был практически уверен в победе в первом же туре."Я думал, что одержу победу в первом же туре, однако в последние дни произошло много политических событий. Я приму участие во втором туре и уверен, что мы одержим победу", – заявил Каладзе.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе назначается второй тур.По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33, 9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы