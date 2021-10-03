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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/tsik-gruzii-v-sakrebulo-tbilisi-prokhodyat-shest-partiy--260164263.html
ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5% 03.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-03T13:10+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси будет шесть партий, согласно данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,75% участков. Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября &gt;&gt;Этот барьер удалось преодолеть следующим партиям: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (40,4%), "Единое национальное движение" (28,09%), "Для Грузии" (8,77%), "Лело для Грузии" (3,53%), "Гирчи – больше свободы" (3,24%), "Для народа" (2,58%).Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%. Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%. Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, цик грузии, местные выборы

ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий

12:53 03.10.2021 (обновлено: 13:10 03.10.2021)
620
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисское Сакребуло
Тбилисское Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси будет шесть партий, согласно данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,75% участков.
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября >>
Этот барьер удалось преодолеть следующим партиям: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (40,4%), "Единое национальное движение" (28,09%), "Для Грузии" (8,77%), "Лело для Грузии" (3,53%), "Гирчи – больше свободы" (3,24%), "Для народа" (2,58%).
Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%.
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%.
Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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