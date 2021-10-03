https://sputnik-georgia.ru/20211003/tsik-gruzii-v-sakrebulo-tbilisi-prokhodyat-shest-partiy--260164263.html

ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий

ЦИК Грузии: в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий

Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5% 03.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В сакребуло (госовет) Тбилиси будет шесть партий, согласно данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,75% участков. Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября >>Этот барьер удалось преодолеть следующим партиям: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (40,4%), "Единое национальное движение" (28,09%), "Для Грузии" (8,77%), "Лело для Грузии" (3,53%), "Гирчи – больше свободы" (3,24%), "Для народа" (2,58%).Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%. Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Явка избирателей в столице составила 49,1%. Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия получит большинство в сакребуло Тбилиси и займет 29 мест из 50.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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