https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-pozdravil-ottsa-i-syna-meliya-iz-tyurmy-260180360.html

Саакашвили поздравил отца и сына Мелия из тюрьмы

Саакашвили поздравил отца и сына Мелия из тюрьмы

Экс-президент призвал своих сторонников после хороших результатов первого тура не расслабляться, а перейти "в более сильную атаку" 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T23:10+0400

2021-10-03T23:10+0400

2021-10-03T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Саакашвили поздравил председателя "Единого национального движения" Нику Мелия с "чудом", которое он совершил на выборах мэра Тбилиси, - соответствующее письмо опубликовано на странице экс-президента в соцсети Facebook.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. По предварительным данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 45,13% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33,9%.Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов >>"Ника, дорогой, я спрошу тебя из твоей бывшей тюрьмы и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси с тем, что ты совершил настоящее чудо, которого не ожидали ни враги, ни доброжелатели. Теперь во всех городах, где проходит второй тур, а это все наши большие города Грузии, которыми мы гордимся, мы не должны расслабляться, как втором туре выборов 2018 году, а, наоборот, мы должны перейти в более сильную и постоянную атаку", - написал экс-президент.Саакашвили также поздравил с результатом на выборах в Зугдиди отца Ники Мелия - Анзора. Согласно предварительным данным ЦИК, Мелия-старший набрал 46,88% голосов избирателей и опередил своего главного конкурента от правящей партии Мамуку Цоцерия. Кандидат "Грузинской мечты" набрал 41.15%.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>"Давайте объединим все оппозиционные и просто здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране. Никакой мести никому, потому что все мы грузины и дети этой страны. Я горжусь вашим успехом, и я подтверждаю, что я готов ценой своей жизни бороться, чтобы вывести каждого жителя Грузии из нужды и невзгод, а также бороться для победы Грузии", - написал Саакашвили.Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили