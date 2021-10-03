https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-v-tyurme-lishen-dazhe-televizora---v-edinom-natsdvizhenii-dobivayutsya-svidaniya-260173145.html

"Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания

"Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания

Встречи с Саакашвили добилась представитель его ближайшего окружения Екатерина Херхеулидзе и рассказала обо всех последних новостях 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:41+0400

2021-10-03T17:41+0400

2021-10-03T18:03+0400

политика

новости

грузия

украина

михаил саакашвили

владимир зеленский

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260063029_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_b9ce05081ae255e0dccff2858510d309.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет в камере заключения телевизора и других источников информации. Об этом заявила член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>>"Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - сказала Херхеулидзе журналистам у стен тюрьмы, где находится Саакашвили. "Он узнал от меня результаты выборов, и это было очень важной частью моего визита. Он большой болельщик сегодняшних процессов и понятия не имел, что произошло в стране", - рассказала Херхеулидзе. По ее словам, "он восхищен результатами, которые назвал удивительными, особенно по Тбилиси", где лидер "Единого Нацвижения" Ника Мелия вышел во второй тур. "Саакашвили не собирается прекращать голодовку и сказал, чтобы никто не нервничал, это его путь", - сообщила представитель ЕНД.Также она сообщила, что рассказала Саакашвили о заявлении украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот решил лично заняться вопросом его возвращения на Украину."Для него не была удивительной позиция Зеленского... Он очень обрадовался его поддержке, но принял это спокойно и передал мне ответ для него, который я обнародую позднее", - сказала Херхеулидзе.До этого адвокатом Саакашвили Бекой Басилая была озвучена единственная версия освобождения - помилование президентом. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на это.В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили