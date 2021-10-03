https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-v-tyurme-lishen-dazhe-televizora---v-edinom-natsdvizhenii-dobivayutsya-svidaniya-260173145.html
"Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания
"Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания
Встречи с Саакашвили добилась представитель его ближайшего окружения Екатерина Херхеулидзе и рассказала обо всех последних новостях 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:41+0400
2021-10-03T17:41+0400
2021-10-03T18:03+0400
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михаил саакашвили
владимир зеленский
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет в камере заключения телевизора и других источников информации. Об этом заявила член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>>"Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - сказала Херхеулидзе журналистам у стен тюрьмы, где находится Саакашвили. "Он узнал от меня результаты выборов, и это было очень важной частью моего визита. Он большой болельщик сегодняшних процессов и понятия не имел, что произошло в стране", - рассказала Херхеулидзе. По ее словам, "он восхищен результатами, которые назвал удивительными, особенно по Тбилиси", где лидер "Единого Нацвижения" Ника Мелия вышел во второй тур. "Саакашвили не собирается прекращать голодовку и сказал, чтобы никто не нервничал, это его путь", - сообщила представитель ЕНД.Также она сообщила, что рассказала Саакашвили о заявлении украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот решил лично заняться вопросом его возвращения на Украину."Для него не была удивительной позиция Зеленского... Он очень обрадовался его поддержке, но принял это спокойно и передал мне ответ для него, который я обнародую позднее", - сказала Херхеулидзе.До этого адвокатом Саакашвили Бекой Басилая была озвучена единственная версия освобождения - помилование президентом. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на это.В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили
"Саакашвили в тюрьме лишен даже телевизора" - в Едином Нацдвижении добились свидания
17:41 03.10.2021 (обновлено: 18:03 03.10.2021)
Встречи с Саакашвили добилась представитель его ближайшего окружения Екатерина Херхеулидзе и рассказала обо всех последних новостях
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет в камере заключения телевизора и других источников информации. Об этом заявила член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, которая в воскресенье была допущена в Руставскую тюрьму.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
"Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - сказала Херхеулидзе журналистам у стен тюрьмы, где находится Саакашвили.
"Он узнал от меня результаты выборов, и это было очень важной частью моего визита. Он большой болельщик сегодняшних процессов и понятия не имел, что произошло в стране", - рассказала Херхеулидзе.
По ее словам, "он восхищен результатами, которые назвал удивительными, особенно по Тбилиси", где лидер "Единого Нацвижения" Ника Мелия вышел во второй тур.
"Саакашвили не собирается прекращать голодовку и сказал, чтобы никто не нервничал, это его путь", - сообщила представитель ЕНД.
Также она сообщила, что рассказала Саакашвили о заявлении украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот решил лично заняться вопросом его возвращения на Украину.
"Для него не была удивительной позиция Зеленского... Он очень обрадовался его поддержке, но принял это спокойно и передал мне ответ для него, который я обнародую позднее", - сказала Херхеулидзе.
До этого адвокатом Саакашвили Бекой Басилая была озвучена единственная версия освобождения - помилование президентом. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на это.
В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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