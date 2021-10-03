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Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах

Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах

Правящей партии, по предварительным данным ЦИК, удалось в первом же туре выиграть в 44 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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грузинская мечта

цик грузии

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета около 40% протоколов.При этом в Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха кандидаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" опережают правящую партию.Таким образом, по предварительным данным ЦИК, "Грузинской мечте" удалось в первом же туре выиграть в 44 городах Грузии. Самые высокие результаты кандидаты от правящей партии показали в регионе Самцхе-Джавахети.Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Обстановку подогревает возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, цик грузии, местные выборы