https://sputnik-georgia.ru/20211003/vybory-mera-tbilisi-kaladze-nabiraet-4531-meliya--3421-podschitano-58-byulleteney-260163676.html

Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней

Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней

Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T12:38+0400

2021-10-03T12:38+0400

2021-10-03T13:01+0400

местные выборы в грузии 2021

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выборы мэра тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По результатам подсчета голосов избирателей на 57,87% участков разрыв между основными кандидатами на пост мэра Тбилиси практически не изменился, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии.Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает необходимые 45,31%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,21%.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября.Явка избирателей в столице составила 49,1%. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси