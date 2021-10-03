https://sputnik-georgia.ru/20211003/vybory-mera-tbilisi-kaladze-nabiraet-4531-meliya--3421-podschitano-58-byulleteney-260163676.html
Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней
Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней
Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T12:38+0400
2021-10-03T12:38+0400
2021-10-03T13:01+0400
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выборы мэра тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По результатам подсчета голосов избирателей на 57,87% участков разрыв между основными кандидатами на пост мэра Тбилиси практически не изменился, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии.Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает необходимые 45,31%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,21%.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября.Явка избирателей в столице составила 49,1%. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси
Выборы мэра Тбилиси: Каладзе набирает 45,31%, Мелия – 34,21%, подсчитано 58% бюллетеней
12:38 03.10.2021 (обновлено: 13:01 03.10.2021)
Мэр Тбилиси будет избран во втором туре выборов в органы местной власти
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
По результатам подсчета голосов избирателей на 57,87% участков разрыв между основными кандидатами на пост мэра Тбилиси практически не изменился, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии
.
Кандидат "Грузинской мечты", действующий мэр Каха Каладзе набирает необходимые 45,31%, на втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 34,21%.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября.Явка избирателей в столице составила 49,1%.
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