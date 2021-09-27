https://sputnik-georgia.ru/20210927/startovala-poslednyaya-podgotovka-k-semkam-kartiny-vyzov-v-kosmose--259941757.html

Стартовала последняя подготовка к съемкам картины "Вызов" в космосе

Стартовала последняя подготовка к съемкам картины "Вызов" в космосе

Проект должен стать наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T18:34+0400

2021-09-27T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен - Sputnik. Подготовительный процесс съемок картины "Вызов" перешел на заключительный этап, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.Юлия Пересильд после Грузии собралась в космос: опубликованы фото в скафандре >>>"Подготовка к съемкам первого художественного фильма в космосе "Вызов" вступила в финальную фазу — работа членов экипажа МКС-66 на космодроме Байконур включает тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2". Запланированы вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи", — говорится в сообщении.Ожидается, что запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур произойдет 5 октября. Именно на нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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