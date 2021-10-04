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Дерзкое мини или платье принцессы? Клава Кока покоряет Париж
Дерзкое мини или платье принцессы? Клава Кока покоряет Париж
Певица отправилась в столицу Франции, где вдохновилась стилем местных жителей и решилась на эксперименты с модными образами 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:54+0400
2021-10-04T15:54+0400
2021-10-04T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Звезда Сети певица Клава Кока решила покорить Париж – звезда улетела в модную столицу Франции и решила поэкспериментировать со своим стилем. В Париже проходит Неделя высокой моды. Мировые знаменитости и представители шоу-бизнеса приезжают в столицу Франции, чтобы посетить модные показы и насладиться атмосферой модного и громкого мероприятия. В Париж прилетела и Клава Кока, которую фанаты привыкли видеть в платьях и нарядах в стиле кэжуал. Но на этот раз звезда решилась на эксперимент. Кока примерила образ в стиле гранж – певица надела кожаную юбку и боди с очень ярким принятом. Изображение на одежде сочеталось с волосами звезды, а туфли на каблуках и маленькая сумочка салатового оттенка удачно вписались в ее лук. На другой день Клава позировала возле Эйфелевой башни в очень романтичном образе – ярко-розовом платье с оборками, навевающем воспоминания о романтических фильмах. "Одиночки в тренде. Даже в самом романтичном городе мира. Хотя…", – написала блогер в Инстаграм, чем заинтриговала подписчиков. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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париж, франция, клава кока, российский шоу-бизнес
Дерзкое мини или платье принцессы? Клава Кока покоряет Париж
Певица отправилась в столицу Франции, где вдохновилась стилем местных жителей и решилась на эксперименты с модными образами
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Звезда Сети певица Клава Кока решила покорить Париж – звезда улетела в модную столицу Франции и решила поэкспериментировать со своим стилем.
В Париже проходит Неделя высокой моды. Мировые знаменитости и представители шоу-бизнеса приезжают в столицу Франции, чтобы посетить модные показы и насладиться атмосферой модного и громкого мероприятия.
В Париж прилетела и Клава Кока, которую фанаты привыкли видеть в платьях и нарядах в стиле кэжуал. Но на этот раз звезда решилась на эксперимент.
Кока примерила образ в стиле гранж – певица надела кожаную юбку и боди с очень ярким принятом. Изображение на одежде сочеталось с волосами звезды, а туфли на каблуках и маленькая сумочка салатового оттенка удачно вписались в ее лук.
На другой день Клава позировала возле Эйфелевой башни в очень романтичном образе – ярко-розовом платье с оборками, навевающем воспоминания о романтических фильмах.
"Одиночки в тренде. Даже в самом романтичном городе мира. Хотя…", – написала блогер в Инстаграм, чем заинтриговала подписчиков.
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