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https://sputnik-georgia.ru/20210930/on-khorosho-tseluetsya-klava-koka-o-morgenshterne-260017284.html
"Он хорошо целуется": Клава Кока о Моргенштерне
"Он хорошо целуется": Клава Кока о Моргенштерне
Чувственный поцелуй и отличная карьера - что связывает рэпера Моргенштерна и певицу Клаву Коку? Экстрасенсы разгадали загадку 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T07:10+0400
2021-09-30T07:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
клава кока
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российская певица Клава Кока стала гостьей проекта "Битва экстрасенсов", где рассказала о поцелуе с рэпером Моргенштерном.Клава Кока стала "тайным" гостем на проекте. Это значит, что экстрасенсы должны угадать, о каком именно человеке идет речь, не видя его. Поэтому подробности о поцелуе с Моргенштерном не единственное, чем мог заинтересоваться зритель."Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами &gt;&gt;&gt;Первым к артистке вышел колдун Максим, который понял, что перед ним человек, связанный с пением. Однако Клаве запомнились слова конкурсанта о том, что ей уже приходилось работать с неким молодым магом раньше.Максим попробовал описать некого мага, сказав, что видит его как с амулетами и знаками, подчеркнув, что певицу связывает с ним какой-то ритуал.Команда Клавы позже подумала, что речь идет о Моргенштерне, с которым у Коки есть совместный трек. По их видению – знаки, о которых говорил колдун, это татуировки Моргенштерна, а ритуал – поцелуй в клипе."Не знаю, завязан ли он как-то с магией или нет, но у нас с ним как-то после этого клипа реально дела пошли в гору. И у него сильная сила мысли. Был момент сближения, потому что в клипе мы целуемся – для меня это много значит. Он хорошо целуется", – призналась певица.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, клава кока, российский шоу-бизнес

"Он хорошо целуется": Клава Кока о Моргенштерне

07:10 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока (Клавдия Высокова)
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Чувственный поцелуй и отличная карьера - что связывает рэпера Моргенштерна и певицу Клаву Коку? Экстрасенсы разгадали загадку
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российская певица Клава Кока стала гостьей проекта "Битва экстрасенсов", где рассказала о поцелуе с рэпером Моргенштерном.
Клава Кока стала "тайным" гостем на проекте. Это значит, что экстрасенсы должны угадать, о каком именно человеке идет речь, не видя его. Поэтому подробности о поцелуе с Моргенштерном не единственное, чем мог заинтересоваться зритель.
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами >>>
Первым к артистке вышел колдун Максим, который понял, что перед ним человек, связанный с пением. Однако Клаве запомнились слова конкурсанта о том, что ей уже приходилось работать с неким молодым магом раньше.
Максим попробовал описать некого мага, сказав, что видит его как с амулетами и знаками, подчеркнув, что певицу связывает с ним какой-то ритуал.
Команда Клавы позже подумала, что речь идет о Моргенштерне, с которым у Коки есть совместный трек. По их видению – знаки, о которых говорил колдун, это татуировки Моргенштерна, а ритуал – поцелуй в клипе.
"Не знаю, завязан ли он как-то с магией или нет, но у нас с ним как-то после этого клипа реально дела пошли в гору. И у него сильная сила мысли. Был момент сближения, потому что в клипе мы целуемся – для меня это много значит. Он хорошо целуется", – призналась певица.
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