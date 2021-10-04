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https://sputnik-georgia.ru/20211004/pod-prikrytiem-affleka-dzhey-lo-vyshla-v-svet-v-plate-s-pikantnym-razrezom--260193485.html
Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом
Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом
Популярная певица и ее возлюбленный-актер умилили всех пользователей Сети и снова заставили говорить о себе 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:56+0400
2021-10-04T13:56+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская певица Джей Ло вышла в свет в компании своего бойфренда актера Бена Аффлека – в Сети обсуждают пикантный наряд звезды. Лопес и Аффлек несколько месяцев не скрывают свой роман. В начале осени пара блеснула вместе на ковровой дорожке и спровоцировала домыслы о скорой свадьбе. И пока фанаты с нетерпением ждут звездной помолвки, пара продолжает выходить в свет. Недавно уличные фотографы застали Джей Ло и Аффлека в Голливуде. Пара вышла в свет рука об руку на премьере фильма Джорджа Клуни "Нежный бар", где сыграл Бен. Для похода в кино Лопес выбрала закрытое черное платье. Но даже в таком наряде звезда умудрилась сохранить сексапильность. Все благодаря разрезу от самого бедра. А дополнением к образу послужили черные длинные сапоги. Бен не отставал от невесты. Актер появился в свободном образе – в джинсах, белой футболке и куртке бежевого оттенка. Он ни разу не отпустил руку любимой и всячески оберегал ее.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды

Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом

13:56 04.10.2021
278
© REUTERS / YARA NARDIБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / YARA NARDI
Популярная певица и ее возлюбленный-актер умилили всех пользователей Сети и снова заставили говорить о себе
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская певица Джей Ло вышла в свет в компании своего бойфренда актера Бена Аффлека – в Сети обсуждают пикантный наряд звезды.
Лопес и Аффлек несколько месяцев не скрывают свой роман. В начале осени пара блеснула вместе на ковровой дорожке и спровоцировала домыслы о скорой свадьбе. И пока фанаты с нетерпением ждут звездной помолвки, пара продолжает выходить в свет.
Недавно уличные фотографы застали Джей Ло и Аффлека в Голливуде. Пара вышла в свет рука об руку на премьере фильма Джорджа Клуни "Нежный бар", где сыграл Бен.
Для похода в кино Лопес выбрала закрытое черное платье. Но даже в таком наряде звезда умудрилась сохранить сексапильность. Все благодаря разрезу от самого бедра. А дополнением к образу послужили черные длинные сапоги.
Бен не отставал от невесты. Актер появился в свободном образе – в джинсах, белой футболке и куртке бежевого оттенка. Он ни разу не отпустил руку любимой и всячески оберегал ее.
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