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Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом
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© REUTERS / YARA NARDIБен Аффлек и Дженнифер Лопес
© REUTERS / YARA NARDI
Популярная певица и ее возлюбленный-актер умилили всех пользователей Сети и снова заставили говорить о себе
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская певица Джей Ло вышла в свет в компании своего бойфренда актера Бена Аффлека – в Сети обсуждают пикантный наряд звезды.
Лопес и Аффлек несколько месяцев не скрывают свой роман. В начале осени пара блеснула вместе на ковровой дорожке и спровоцировала домыслы о скорой свадьбе. И пока фанаты с нетерпением ждут звездной помолвки, пара продолжает выходить в свет.
Недавно уличные фотографы застали Джей Ло и Аффлека в Голливуде. Пара вышла в свет рука об руку на премьере фильма Джорджа Клуни "Нежный бар", где сыграл Бен.
Для похода в кино Лопес выбрала закрытое черное платье. Но даже в таком наряде звезда умудрилась сохранить сексапильность. Все благодаря разрезу от самого бедра. А дополнением к образу послужили черные длинные сапоги.
Бен не отставал от невесты. Актер появился в свободном образе – в джинсах, белой футболке и куртке бежевого оттенка. Он ни разу не отпустил руку любимой и всячески оберегал ее.
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