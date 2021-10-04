https://sputnik-georgia.ru/20211004/pod-prikrytiem-affleka-dzhey-lo-vyshla-v-svet-v-plate-s-pikantnym-razrezom--260193485.html

Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом

Под прикрытием Аффлека: Джей Ло вышла в свет в платье с пикантным разрезом

Популярная певица и ее возлюбленный-актер умилили всех пользователей Сети и снова заставили говорить о себе 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:56+0400

2021-10-04T13:56+0400

2021-10-04T13:56+0400

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бен аффлек

дженнифер лопес

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Американская певица Джей Ло вышла в свет в компании своего бойфренда актера Бена Аффлека – в Сети обсуждают пикантный наряд звезды. Лопес и Аффлек несколько месяцев не скрывают свой роман. В начале осени пара блеснула вместе на ковровой дорожке и спровоцировала домыслы о скорой свадьбе. И пока фанаты с нетерпением ждут звездной помолвки, пара продолжает выходить в свет. Недавно уличные фотографы застали Джей Ло и Аффлека в Голливуде. Пара вышла в свет рука об руку на премьере фильма Джорджа Клуни "Нежный бар", где сыграл Бен. Для похода в кино Лопес выбрала закрытое черное платье. Но даже в таком наряде звезда умудрилась сохранить сексапильность. Все благодаря разрезу от самого бедра. А дополнением к образу послужили черные длинные сапоги. Бен не отставал от невесты. Актер появился в свободном образе – в джинсах, белой футболке и куртке бежевого оттенка. Он ни разу не отпустил руку любимой и всячески оберегал ее.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды