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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211004/prozrachnye-no-polyarizovannye--evrosoyuz-otsenil-pervyy-tur-vyborov-v-gruzii-260187838.html
"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии
"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии
Миссия Евросоюза выдала ряд рекомендаций ко второму туру выборов в органы местной власти Грузии 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T11:23+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, в целом, были хорошо организованы, однако характеризовались усилением поляризации, говорится в комментарии, опубликованном на сайте представительства Евросоюза в Грузии.Комментарий к выборам был опубликован в координации с посольствами стран Евросоюза в Грузии. Также были отмечены значительные погрешности, заявления о фактах запугивания, подкупа избирателей, давления на кандидатов и избирателей, отметили в ЕС. Кроме того, в ЕС добавили, что был отмечен значительный дисбаланс между ресурсами и преимущество правящей партии, которая находится у власти."Нынешняя поляризация по-прежнему негативно отражается на демократии Грузии – все стороны несут ответственность за решение этого вопроса", - отмечено в заявлении.Реформа судебной системы также необходима для повышения доверия во время рассмотрения избирательных жалоб."Мы с удовольствием отмечаем, что изменения, принятые перед выборами, существенно улучшили правовую базу. Однако важно учесть все рекомендации БДИПЧ", - отмечено в комментарии.Ко второму туру выборов Евросоюз призывал власти и все политические партии незамедлительно предпринять дополнительные усилия для обеспечения справедливого избирательного процесса."Мы также ждем надежного и быстрого расследования всех жалоб, в том числе касающихся запугивания и насилия в отношении журналистов. Евросоюз впредь будет последовательно поддерживать усилия по укреплению демократии в Грузии", - отмечено в заявлении.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.По итогам голосования и правящая партия "Грузинская мечта" и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы, политика

"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии

11:23 04.10.2021 (обновлено: 12:21 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФлаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы
Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Миссия Евросоюза выдала ряд рекомендаций ко второму туру выборов в органы местной власти Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, в целом, были хорошо организованы, однако характеризовались усилением поляризации, говорится в комментарии, опубликованном на сайте представительства Евросоюза в Грузии.
Комментарий к выборам был опубликован в координации с посольствами стран Евросоюза в Грузии.

"Мы приветствуем тот факт, что в Грузию прибыла полномасштабная международная наблюдательная миссия. Эта миссия пришла к выводу, что в целом выборы были хорошо организованы, однако характеризовались усилением поляризации. У избирательных субъектов была возможность вести избирательную кампанию в свободной и конкурентной среде и день выборов проходил упорядоченно и прозрачно", - отмечено в комментарии.

Также были отмечены значительные погрешности, заявления о фактах запугивания, подкупа избирателей, давления на кандидатов и избирателей, отметили в ЕС.
Кроме того, в ЕС добавили, что был отмечен значительный дисбаланс между ресурсами и преимущество правящей партии, которая находится у власти.
"Нынешняя поляризация по-прежнему негативно отражается на демократии Грузии – все стороны несут ответственность за решение этого вопроса", - отмечено в заявлении.
Реформа судебной системы также необходима для повышения доверия во время рассмотрения избирательных жалоб.
"Мы с удовольствием отмечаем, что изменения, принятые перед выборами, существенно улучшили правовую базу. Однако важно учесть все рекомендации БДИПЧ", - отмечено в комментарии.
Ко второму туру выборов Евросоюз призывал власти и все политические партии незамедлительно предпринять дополнительные усилия для обеспечения справедливого избирательного процесса.
"Мы также ждем надежного и быстрого расследования всех жалоб, в том числе касающихся запугивания и насилия в отношении журналистов. Евросоюз впредь будет последовательно поддерживать усилия по укреплению демократии в Грузии", - отмечено в заявлении.
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
По итогам голосования и правящая партия "Грузинская мечта" и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
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