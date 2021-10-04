https://sputnik-georgia.ru/20211004/prozrachnye-no-polyarizovannye--evrosoyuz-otsenil-pervyy-tur-vyborov-v-gruzii-260187838.html

"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии

"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии

Миссия Евросоюза выдала ряд рекомендаций ко второму туру выборов в органы местной власти Грузии 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T11:23+0400

2021-10-04T11:23+0400

2021-10-04T12:21+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

местные выборы

выборы

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии, в целом, были хорошо организованы, однако характеризовались усилением поляризации, говорится в комментарии, опубликованном на сайте представительства Евросоюза в Грузии.Комментарий к выборам был опубликован в координации с посольствами стран Евросоюза в Грузии. Также были отмечены значительные погрешности, заявления о фактах запугивания, подкупа избирателей, давления на кандидатов и избирателей, отметили в ЕС. Кроме того, в ЕС добавили, что был отмечен значительный дисбаланс между ресурсами и преимущество правящей партии, которая находится у власти."Нынешняя поляризация по-прежнему негативно отражается на демократии Грузии – все стороны несут ответственность за решение этого вопроса", - отмечено в заявлении.Реформа судебной системы также необходима для повышения доверия во время рассмотрения избирательных жалоб."Мы с удовольствием отмечаем, что изменения, принятые перед выборами, существенно улучшили правовую базу. Однако важно учесть все рекомендации БДИПЧ", - отмечено в комментарии.Ко второму туру выборов Евросоюз призывал власти и все политические партии незамедлительно предпринять дополнительные усилия для обеспечения справедливого избирательного процесса."Мы также ждем надежного и быстрого расследования всех жалоб, в том числе касающихся запугивания и насилия в отношении журналистов. Евросоюз впредь будет последовательно поддерживать усилия по укреплению демократии в Грузии", - отмечено в заявлении.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.По итогам голосования и правящая партия "Грузинская мечта" и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, местные выборы, выборы, политика