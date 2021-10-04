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https://sputnik-georgia.ru/20211004/seksi-olivka-ani-lorak-v-plate-byuste-soblaznila-fanatov--260203179.html
"Секси-оливка!": Ани Лорак в платье-бюстье соблазнила фанатов
"Секси-оливка!": Ани Лорак в платье-бюстье соблазнила фанатов
43-летняя артистка показала свой образ для нового клипа в Инстаграм и вызвала массу восхищенных комментариев подписчиков 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T16:10+0400
2021-10-04T16:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ани лорак
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак соблазнила своих фанатов: звезда показала новую фотосессию в сексуальном платье-бюстье. 43-летняя Лорак - самая сексуальная женщина отечественной эстрады. Ани неустанно удивляет подписчиков своими образами. Недавно певица представила свой новый хит и показала наряд, который выбрала для съемки клипа. Все образы были яркими, но больше всего пользователям Инстаграм запомнился первый: облегающее, короткое платье оливкового оттенка подчеркнуло все изгибы фигуры Лорак и соблазнило фанатов. "Вы невероятная красавица"; "Платье роскошное"; "Секси-оливка!"; "Оливковое платье - это восторг"; "Вам очень идет оливковый цвет"; "Больше фото в зеленом платье", - прокомментировали подписчики. Также фанатам понравилась прическа артистки - светло-рыжий парик, который Ани примерила специально для съемки. Некоторые подписчики попросили певицу подумать и перекраситься в такой же цвет. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ани лорак, российский шоу-бизнес

"Секси-оливка!": Ани Лорак в платье-бюстье соблазнила фанатов

16:10 04.10.2021
93
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
43-летняя артистка показала свой образ для нового клипа в Инстаграм и вызвала массу восхищенных комментариев подписчиков
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак соблазнила своих фанатов: звезда показала новую фотосессию в сексуальном платье-бюстье.
43-летняя Лорак - самая сексуальная женщина отечественной эстрады. Ани неустанно удивляет подписчиков своими образами. Недавно певица представила свой новый хит и показала наряд, который выбрала для съемки клипа.
Все образы были яркими, но больше всего пользователям Инстаграм запомнился первый: облегающее, короткое платье оливкового оттенка подчеркнуло все изгибы фигуры Лорак и соблазнило фанатов.
"Вы невероятная красавица"; "Платье роскошное"; "Секси-оливка!"; "Оливковое платье - это восторг"; "Вам очень идет оливковый цвет"; "Больше фото в зеленом платье", - прокомментировали подписчики.
Также фанатам понравилась прическа артистки - светло-рыжий парик, который Ани примерила специально для съемки. Некоторые подписчики попросили певицу подумать и перекраситься в такой же цвет.
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