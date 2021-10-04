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Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса
Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса
У ребенка был порок сердца и другие проблемы со здоровьем 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T14:11+0400
2021-10-04T14:11+0400
2021-10-04T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Восьмилетний ребенок скончался в тбилисской "Новой детской клинике имени И. Цицишвили" из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.По словам Чхаидзе, у ребенка была врожденная хромосомная патология, порок сердца. В клинике от коронавируса на данный момент лечатся около 80 детей, которые находятся там вместе с родителями. По словам Чхаидзе, из них только два родителя вакцинированы одной дозой, остальные не привиты.В реанимационном отделении находятся 19 детей. Из них один пациент, которому 2,5 месяца, подключен к аппарату искусственного дыхания.Эпидемиологи бьют тревогу и призывают граждан к вакцинации. За последние сутки сделано 4 124 прививки, что является очень низким показателем.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, коронавирус covid-19
Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса
У ребенка был порок сердца и другие проблемы со здоровьем
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Восьмилетний ребенок скончался в тбилисской "Новой детской клинике имени И. Цицишвили" из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, у ребенка была врожденная хромосомная патология, порок сердца.
"Он поступил к нам на шестой день после подтверждения коронавируса. До этого он лежал в другой клинике, и оттуда его перевели в тяжелом состоянии", – заявила Чхаидзе.
В клинике от коронавируса на данный момент лечатся около 80 детей, которые находятся там вместе с родителями. По словам Чхаидзе, из них только два родителя вакцинированы одной дозой, остальные не привиты.
В реанимационном отделении находятся 19 детей. Из них один пациент, которому 2,5 месяца, подключен к аппарату искусственного дыхания.
Эпидемиологи бьют тревогу и призывают граждан к вакцинации. За последние сутки сделано 4 124 прививки, что является очень низким показателем.
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