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Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса

Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса

У ребенка был порок сердца и другие проблемы со здоровьем 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T14:11+0400

2021-10-04T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Восьмилетний ребенок скончался в тбилисской "Новой детской клинике имени И. Цицишвили" из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.По словам Чхаидзе, у ребенка была врожденная хромосомная патология, порок сердца. В клинике от коронавируса на данный момент лечатся около 80 детей, которые находятся там вместе с родителями. По словам Чхаидзе, из них только два родителя вакцинированы одной дозой, остальные не привиты.В реанимационном отделении находятся 19 детей. Из них один пациент, которому 2,5 месяца, подключен к аппарату искусственного дыхания.Эпидемиологи бьют тревогу и призывают граждан к вакцинации. За последние сутки сделано 4 124 прививки, что является очень низким показателем.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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