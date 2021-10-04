https://sputnik-georgia.ru/20211004/vozlyublennaya-saakashvili-obeschaet-priekhat-v-gruziyu-dlya-podderzhki-eks-prezidenta-260216059.html

Возлюбленная Саакашвили обещает приехать в Грузию для поддержки экс-президента

Возлюбленная Саакашвили обещает приехать в Грузию для поддержки экс-президента

Саакашвили был задержан в Грузии незаконно и все мировое сообщество будет бороться за его освобождение, считает Ясько 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T19:40+0400

2021-10-04T19:40+0400

2021-10-04T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Я хочу ответить всем хейтерам, которые в последние дни писали не самые лучшие вещи - займитесь построением своего государства, откуда бы вы ни были, заявила девушка задержанного экс-президента Грузии Лиза Ясько во время прямого включения в социальной сети Facebook.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он отбывает наказание в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.По словам Ясько, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии незаконно и все мировое сообщество будет бороться за его освобождение."Его осудили незаконно, и человек, который на многое пошел ради Грузии, и по сути дела он уехал из комфортной Украины, уехал от жизни, которая у него есть, друзей и семьи, которая у него есть в Украине, в Грузию, чтобы у вас были изменения", - сказала Ясько.По ее словам, грузинский народ должен суметь защитить результаты выборов и экс-президента. Она также выразила солидарность с собравшимися на акцию протеста у руставской тюрьмы сторонниками Саакашвили."Я поддерживаю его борьбу" – девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому >>Как отметила Ясько, она скоро приедет в Грузию и гордится поступком Саакашвили."Держитесь, отстаивайте и до скорой встречи", - подытожила депутат .Об отношениях экс-президента Грузии с Елизаветой Ясько стало известно в день его ареста 1 октября.Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры. народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии "Слуга народа", экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили